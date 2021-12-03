https://ria.ru/20211203/peskov-1761988166.html
Песков рассказал о встрече Путина с представителем Боснии и Герцоговины
Песков рассказал о встрече Путина с представителем Боснии и Герцоговины - РИА Новости, 03.12.2021
Песков рассказал о встрече Путина с представителем Боснии и Герцоговины
Член президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик был у президента РФ Владимира Путина в Кремле, встреча была полезной и... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:23
2021-12-03T12:23
2021-12-03T12:30
политика
босния и герцеговина
дмитрий песков
владимир путин
республика сербская
милорад додик
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Член президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик был у президента РФ Владимира Путина в Кремле, встреча была полезной и обстоятельной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, мы не сообщали. Действительно, президент Республики Сербской был у президента Путина, они встречались, это была очная встреча в Кремле. Весьма полезная и обстоятельная", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно, ли в четверг состоялась встреча Путина и Додика.Отвечая на вопрос, почему ранее не сообщалось об этой встрече, Песков ответил, что сообщает не обо всех встречах и что вчера главным акцентом было большое совещание по Кузбассу, оно было приоритетом."Но это, конечно же, ни коим образом не умаляет значения той встречи, которая была с Милорадом Додиком", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/peskov-1761825643.html
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политика, босния и герцеговина, дмитрий песков, владимир путин, республика сербская, милорад додик, россия
12:23 03.12.2021 (обновлено: 12:30 03.12.2021)
Песков рассказал о встрече Путина с представителем Боснии и Герцоговины
Пресс-секретарь Путина Песков: представитель Боснии и Герцоговины Додик был в Кремле