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РИА Новости

Медведев обсудил с Додиком ситуацию в Боснии и Герцеговине

21:11 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику обсудить текущую ситуацию в этой стране.
Милорад Додик - бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, в настоящее время является представителем сербов в президиуме БиГ.
Дмитрий Медведев
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"Сегодня хороший повод для того, чтобы обсудить жизнь. Хотел бы попросить вас дать актуальный анализ текущей ситуации, которая в настоящий момент сложилась в Боснии и Герцеговине и в Республике Сербской", - сказал он.
Российский премьер отметил личный вклад Додика "в развитие и расширение взаимодействия с Россией".
Член президиума Боснии и Герцеговины указал на высокий уровень сотрудничества между Россией и Республикой Сербской и Боснией и Герцеговиной. "Очень важно присутствие российской компании "Зарубежнефть" в нашем нефтяном секторе. Я хочу поблагодарить господина Сергея Кудряшова (глава "Зарубежнефти") и его команду за хорошую работу", - сказал Додик.
Медведев на это с улыбкой ответил, что "его придется наградить, он уже много хорошего сделал".
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Милорад ДодикДмитрий МедведевЗарубежнефтьСербияБосния и ГерцеговинаРоссияБелград (город)В мире
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