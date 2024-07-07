https://ria.ru/20240707/khram-1957978283.html

Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке

Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке - РИА Новости, 07.07.2024

Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке

Сооружение русско-сербского храма в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) завершится к концу года, после чего начнется его внутренняя... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:09

2024-07-07T09:09

2024-07-07T09:32

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милорад додик

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сооружение русско-сербского храма в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) завершится к концу года, после чего начнется его внутренняя отделка, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. "Деятельность по строительству русско-сербского храма проходит с ожидаемой динамичностью. Сооружение храма, как и освящение колоколов, будет завершено к концу года, после чего последует внутренняя отделка объекта", - сказал он. Храм станет символом дружбы двух братских народов, подчеркнул Додик. "Строящийся русско-сербский храм – это капитальный проект для Республики Сербской, символ воли сербского народа и братских отношений с русским народом. Идея о строительстве Храма возникла ещё в конце Первой мировой войны, однако даже спустя 100 лет от неё не отказались, что говорит о предопределенной прочности связей двух наших братских народов", - подчеркнул Додик. В сентябре 2018 года в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баня-Луке прошла церемония установки закладного камня храма Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье последнего российского императора Николая II Романова, а также центра российско-сербского духовного единства.

https://ria.ru/20240607/dodik-1951274960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика сербская, россия, милорад додик, сергей лавров, в мире