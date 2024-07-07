Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке
Додик: строительство русско-сербского храма в Баня-Луке завершится к концу года
CC BY-SA 4.0 / IstPrav (cropped) / RussrbhramРусско-сербский храм в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине
CC BY-SA 4.0 / IstPrav (cropped) / Russrbhram
Русско-сербский храм в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сооружение русско-сербского храма в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) завершится к концу года, после чего начнется его внутренняя отделка, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик.
"Деятельность по строительству русско-сербского храма проходит с ожидаемой динамичностью. Сооружение храма, как и освящение колоколов, будет завершено к концу года, после чего последует внутренняя отделка объекта", - сказал он.
Храм станет символом дружбы двух братских народов, подчеркнул Додик.
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"Строящийся русско-сербский храм – это капитальный проект для Республики Сербской, символ воли сербского народа и братских отношений с русским народом. Идея о строительстве Храма возникла ещё в конце Первой мировой войны, однако даже спустя 100 лет от неё не отказались, что говорит о предопределенной прочности связей двух наших братских народов", - подчеркнул Додик.
В сентябре 2018 года в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баня-Луке прошла церемония установки закладного камня храма Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье последнего российского императора Николая II Романова, а также центра российско-сербского духовного единства.