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Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке - РИА Новости, 07.07.2024
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09:09 07.07.2024 (обновлено: 09:32 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/khram-1957978283.html
Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке
Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке - РИА Новости, 07.07.2024
Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке
Сооружение русско-сербского храма в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) завершится к концу года, после чего начнется его внутренняя... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:09
2024-07-07T09:32
республика сербская
россия
милорад додик
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сооружение русско-сербского храма в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) завершится к концу года, после чего начнется его внутренняя отделка, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. "Деятельность по строительству русско-сербского храма проходит с ожидаемой динамичностью. Сооружение храма, как и освящение колоколов, будет завершено к концу года, после чего последует внутренняя отделка объекта", - сказал он. Храм станет символом дружбы двух братских народов, подчеркнул Додик. "Строящийся русско-сербский храм – это капитальный проект для Республики Сербской, символ воли сербского народа и братских отношений с русским народом. Идея о строительстве Храма возникла ещё в конце Первой мировой войны, однако даже спустя 100 лет от неё не отказались, что говорит о предопределенной прочности связей двух наших братских народов", - подчеркнул Додик. В сентябре 2018 года в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баня-Луке прошла церемония установки закладного камня храма Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье последнего российского императора Николая II Романова, а также центра российско-сербского духовного единства.
https://ria.ru/20240607/dodik-1951274960.html
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республика сербская, россия, милорад додик, сергей лавров, в мире
Республика Сербская, Россия, Милорад Додик, Сергей Лавров, В мире
Додик рассказал о строительстве русско-сербского храма в Баня-Луке

Додик: строительство русско-сербского храма в Баня-Луке завершится к концу года

CC BY-SA 4.0 / IstPrav (cropped) / RussrbhramРусско-сербский храм в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине
Русско-сербский храм в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
CC BY-SA 4.0 / IstPrav (cropped) / Russrbhram
Русско-сербский храм в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сооружение русско-сербского храма в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) завершится к концу года, после чего начнется его внутренняя отделка, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик.
"Деятельность по строительству русско-сербского храма проходит с ожидаемой динамичностью. Сооружение храма, как и освящение колоколов, будет завершено к концу года, после чего последует внутренняя отделка объекта", - сказал он.
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Храм станет символом дружбы двух братских народов, подчеркнул Додик.
«
"Строящийся русско-сербский храм – это капитальный проект для Республики Сербской, символ воли сербского народа и братских отношений с русским народом. Идея о строительстве Храма возникла ещё в конце Первой мировой войны, однако даже спустя 100 лет от неё не отказались, что говорит о предопределенной прочности связей двух наших братских народов", - подчеркнул Додик.
В сентябре 2018 года в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баня-Луке прошла церемония установки закладного камня храма Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье последнего российского императора Николая II Романова, а также центра российско-сербского духовного единства.
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