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В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов - РИА Новости, 26.05.2023
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08:43 26.05.2023 (обновлено: 10:02 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/vertolety-1874250398.html
В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов
В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов - РИА Новости, 26.05.2023
В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов
Республика Сербская ждет завершения поставок российских вертолетов типа "Ансат", считает, что нужно обсудить новые потребности в этой сфере, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:43
2023-05-26T10:02
в мире
республика сербская
милорад додик
россия
вертолеты россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА новости. Республика Сербская ждет завершения поставок российских вертолетов типа "Ансат", считает, что нужно обсудить новые потребности в этой сфере, заявил РИА Новости президент Милорад Додик. "Ранее мы закупили три российских вертолета, два из которых уже поставлены в Республику Сербскую, мы ожидаем поставку последнего третьего. Необходимо разговаривать и о дальнейших потребностях в этом направлении", - сказал Додик. "Он (третий вертолет - ред.) уже должен быть поставлен, но из-за новых обстоятельств усложняется процедура его транспортировки", - добавил Додик. МВД Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в январе 2020 года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 миллионов евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны "Вертолеты России", речь идет о трех легких машинах "Ансат". Поставка легких вертолетов из Казани ожидалась в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, республика сербская, милорад додик, россия, вертолеты россии
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, Россия, Вертолеты России
В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов

Додик: в РС готовы обсуждать новые потребности после поставок вертолетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчебно-тренировочные вертолеты "Ансат-У"
Учебно-тренировочные вертолеты Ансат-У - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Учебно-тренировочные вертолеты "Ансат-У". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА новости. Республика Сербская ждет завершения поставок российских вертолетов типа "Ансат", считает, что нужно обсудить новые потребности в этой сфере, заявил РИА Новости президент Милорад Додик.
"Ранее мы закупили три российских вертолета, два из которых уже поставлены в Республику Сербскую, мы ожидаем поставку последнего третьего. Необходимо разговаривать и о дальнейших потребностях в этом направлении", - сказал Додик.
"Он (третий вертолет - ред.) уже должен быть поставлен, но из-за новых обстоятельств усложняется процедура его транспортировки", - добавил Додик.
МВД Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в январе 2020 года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 миллионов евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны "Вертолеты России", речь идет о трех легких машинах "Ансат". Поставка легких вертолетов из Казани ожидалась в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года.
Читайте полный текст интервью >>>
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году
06:19
 
В миреРеспублика СербскаяМилорад ДодикРоссияВертолеты России
 
 
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