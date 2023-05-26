https://ria.ru/20230526/vertolety-1874250398.html
В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов
В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов - РИА Новости, 26.05.2023
В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов
Республика Сербская ждет завершения поставок российских вертолетов типа "Ансат", считает, что нужно обсудить новые потребности в этой сфере, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:43
2023-05-26T08:43
2023-05-26T10:02
в мире
республика сербская
милорад додик
россия
вертолеты россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА новости. Республика Сербская ждет завершения поставок российских вертолетов типа "Ансат", считает, что нужно обсудить новые потребности в этой сфере, заявил РИА Новости президент Милорад Додик. "Ранее мы закупили три российских вертолета, два из которых уже поставлены в Республику Сербскую, мы ожидаем поставку последнего третьего. Необходимо разговаривать и о дальнейших потребностях в этом направлении", - сказал Додик. "Он (третий вертолет - ред.) уже должен быть поставлен, но из-за новых обстоятельств усложняется процедура его транспортировки", - добавил Додик. МВД Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в январе 2020 года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 миллионов евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны "Вертолеты России", речь идет о трех легких машинах "Ансат". Поставка легких вертолетов из Казани ожидалась в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230526/mirotvortsy-1874241433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика сербская, милорад додик, россия, вертолеты россии
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, Россия, Вертолеты России
В Республике Сербской ожидают завершения поставок российских вертолетов
Додик: в РС готовы обсуждать новые потребности после поставок вертолетов
МОСКВА, 26 мая - РИА новости. Республика Сербская ждет завершения поставок российских вертолетов типа "Ансат", считает, что нужно обсудить новые потребности в этой сфере, заявил РИА Новости президент Милорад Додик.
"Ранее мы закупили три российских вертолета, два из которых уже поставлены в Республику Сербскую, мы ожидаем поставку последнего третьего. Необходимо разговаривать и о дальнейших потребностях в этом направлении", - сказал Додик.
"Он (третий вертолет - ред.) уже должен быть поставлен, но из-за новых обстоятельств усложняется процедура его транспортировки", - добавил Додик.
МВД Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в январе 2020 года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 миллионов евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны "Вертолеты России", речь идет о трех легких машинах "Ансат". Поставка легких вертолетов из Казани ожидалась в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года.
В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году