https://ria.ru/20230526/dodik-1874147499.html

Милорад Додик: я – друг Путина, и для меня это важно

Милорад Додик: я – друг Путина, и для меня это важно - РИА Новости, 26.05.2023

Милорад Додик: я – друг Путина, и для меня это важно

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью РИА Новости рассказал об итогах встречи с президентом России Владимиром... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:00

2023-05-26T09:00

2023-05-26T09:00

интервью

республика сербская

россия

милорад додик

владимир путин

нато

оон

босния и герцеговина

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Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью РИА Новости рассказал об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным, в том числе о том, удалось ли продвинуться по газовому вопросу, какие новые экономические проекты обсуждает Баня-Лука с Москвой, и как он относится к обвинениям в том, что является агентом Путина на Балканах.– Насколько были успешными ваши переговоры с Владимиром Путиным, прошедшие на этой неделе в Москве?– Разговор был очень успешным, мы продолжили обсуждение всех тех тем, о которых говорим постоянно. Мы обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в наших отношениях, о региональной и глобальной актуальной повестке. Еще раз подтвердилось дружеское отношение Владимира Владимировича Путина и Российской Федерации по отношению к Республике Сербской. Мы вновь подтвердили, что мы надежные партнеры, и свидетельство тому – все наши встречи. Я очень благодарен за ту поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербской, в том числе на уровне международного права, а именно является гарантом выполнения Дейтонских соглашений и тех условий, которые должны выполняться на уровне Совбеза ООН.– В последние дни в СМИ много обсуждалась тема проекта трубопровода по транспортировке российского газа в Республику Сербскую. Удалось ли продвинуться в этом вопросе? Когда будет начато строительство?– Необходимо провести все процедуры, которые позволят начать реализацию этого проекта. И эти процедуры относятся к уровню Боснии и Герцеговины, они уже начаты. Безусловно, они идут с определенными паузами, учитывая внутреннюю ситуацию в Боснии и Герцеговине. Но важно, что процедура идет, продолжается. И мы со своей стороны сделаем все необходимое, что касается обеспечения формально правовых условий для начала строительства. Самое важное, что договоренность между "Газпромом" и Республикой Сербской остается в силе, и здесь не предвидится никаких изменений.– По поводу сроков, может ли строительство начаться уже в этом году или все-таки в следующем?– Мы надеемся, что ономогло бы начаться в этом году, но необходимо завершить все процедуры на уровне Боснии и Герцеговины.– Речь о каких-то существенных помехах с их стороны?– Босния и Герцеговина – сложная страна, и руководство второго энтитета БиГ (боснийско-хорватского – ред.) уже продолжительное время препятствует данному проекту. Но мы настойчиво нацелены на его реализацию. Просто в Боснии и Герцеговине тогда и другие проекты не будут реализовываться, если нам не будут позволять реализовывать наши проекты.– Другой важной темой, которую цитировали и западные СМИ перед вашим визитом, стала цена на газ и возможность оплаты в рублях. Обсуждалась предметно эта тема или нет?– Во время нашей встречи с президентом Путиным была озвучена позиция, что стоимость поставляемого в республику российского газа остается прежней. По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты.– В том числе в рублях?– Да, конечно. Мы уважаем российскую сторону и будем уважать их требования.– Россия, как и Китай не поддерживает назначение нынешнего Верховного представителя по Боснии и Герцеговине Шмидта, по вашим прогнозам может ли ситуация вокруг этого поста измениться в обозримой перспективе?– Если на уровне Совета безопасности Россия и Китай не поддерживают решение о назначении данного высокого представителя, то и формально никакого решения нет. Оно не может быть принято. Поэтому он просто играет роль Высокого представителя, представляет себя им. Совет Безопасности его кандидатуру не одобрил.– Четырнадцатого июня исполняется 20 лет с тех пор, как Россия вывела свой контингент из Боснии и Герцеговины. Вы считаете это было ошибкой?– Да, безусловно. До тех пор, пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским. Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне. Что касается нас, сербы, безусловно, хотели бы, чтобы российская сторона присутствовала.– Также 14 июня начнется Петербургский международный экономический форум, стоит ли ожидать вашего приезда, приезда делегации РС?– Я регулярно посещаю Петербургский экономический форум и в этом году получил приглашение, однако из-за большого количества обязательств пока не могу подтвердить свое присутствие. Но постараюсь, безусловно, там быть. В любом случае наши представители будут присутствовать и выполнят все те договоренности, которые у нас есть. Я очень ценю те возможности, которые предлагает Петербургский экономический форум, всегда готов на него приехать. И в этом году тоже хотел бы.– Могут ли в рамках предстоящего форума быть заключены какие-то новые контракты?– Безусловно. Это относится к области энергетики – мы находимся на этапе переговоров с российской стороной, контакты касаются реконструкции теплоэлектростанций в Республике Сербской, поставок оборудования для работы на рудниках – все эти вопросы также требуют согласования и прохождения процедур на внутреннем уровне. Ранее мы закупили три российских вертолета, два из которых уже поставлены в Республику Сербскую, мы ожидаем поставку последнего третьего. Необходимо разговаривать и о дальнейших потребностях в этом направлении.– Третий вертолет будет поставлен в текущем году?– Он уже должен быть поставлен, но из-за новых обстоятельств усложняется процедура его транспортировки.– Вы говорили с Путиным об Украине. По данным экспертов, западное оружие, которое поставляется Украине, может потом по серым каналам попадать в руки боевиков и террористов за пределами Украины. Опасаетесь ли вы, что оно может просочиться и на Балканы и привести к эскалации, в том числе в вашей стране?– Безусловно, такая опасность существует, и мы предполагаем, что это возможно: всегда существует опасность неконтролируемого ввоза оружия, не только на территорию Балканских стран, но и всей Европы. Мы видим, как сейчас определенные страны под влиянием и давлением НАТО поставляют свое оружие в Украину. Республика Сербская, безусловно, этого не делает и не намерена этого делать.– Что вы можете сказать тем, кто обвиняет вас в том, что вы "агент" Путина на Балканах?– Я, несомненно, являюсь другом президента Путина, и это для меня важно. Президент Путин заботится о своем государстве и своем народе. Он всегда был принципиален, когда ранее пытался разговаривать с Западом и НАТО и наладить отношения совместной безопасности и политики. Однако к нему не прислушались и продолжили делать с Россией то, что делали ранее с Югославией. В любом случае я очень ценю президента Путина, тот факт, что я с ним знаком, и что у меня есть возможность относительно часто с ним встречаться.

https://ria.ru/20230523/putin-1873603013.html

https://ria.ru/20230523/otnosheniya-1873735563.html

https://ria.ru/20230522/intervyu-1873295097.html

https://ria.ru/20230522/dodik-1873316168.html

https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873734720.html

республика сербская

россия

босния и герцеговина

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, республика сербская, россия, милорад додик, владимир путин, нато, оон, босния и герцеговина