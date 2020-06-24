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Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (БиГ) приобрела три российских вертолета "Ансат" для нужд своей полиции, первый из них будет доставлен в республику в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:58
россия
"ансат"
милорад додик
вертолеты россии
босния и герцеговина
в мире
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353
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россия, "ансат", милорад додик, вертолеты россии, босния и герцеговина, в мире

Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции

23:58 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24 (вверху) и "Ансат-У" выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Вертолеты Ми-24 (вверху) и Ансат-У выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (БиГ) приобрела три российских вертолета "Ансат" для нужд своей полиции, первый из них будет доставлен в республику в сентябре текущего года, сообщил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в среду посетил парад Победы в Москве.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. 2017 год
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"Республика Сербская приобрела три российских вертолета "Ансат" для нужд нашей полиции. Первый из них прибудет в Республику Сербскую в сентябре этого года", - сказал Додик.
"Несмотря на все то давление, которое было оказано со стороны западных партнеров, с тем чтобы эта закупка не состоялась, мы все-таки это осуществили", - добавил собеседник агентства.
МВД РС БиГ в январе этого года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 миллионов евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны "Вертолеты России", речь идет о трех легких машинах "Ансат". Поставка легких вертолетов из Казани ожидалась в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года.
Вертолетная служба РС БиГ сейчас располагает тремя вертолетами СА-341/342 (Aerospatiale Gazelle) и одним Bell 206 JetRanger. Служба выполняет в Республике Сербской медицинскую эвакуацию и транспортировку, помогает при операциях МВД РС, занимается обучением пилотов
Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
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Россия"Ансат"Милорад ДодикВертолеты РоссииБосния и ГерцеговинаВ мире
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