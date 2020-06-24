Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции

Вертолеты Ми-24 (вверху) и "Ансат-У" выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Республика Сербская Республика Сербская Боснии и Герцеговины (БиГ) приобрела три российских вертолета "Ансат" для нужд своей полиции, первый из них будет доставлен в республику в сентябре текущего года, сообщил РИА Новости член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик

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"Республика Сербская приобрела три российских вертолета "Ансат" для нужд нашей полиции. Первый из них прибудет в Республику Сербскую в сентябре этого года", - сказал Додик.

"Несмотря на все то давление, которое было оказано со стороны западных партнеров, с тем чтобы эта закупка не состоялась, мы все-таки это осуществили", - добавил собеседник агентства.

МВД РС БиГ в январе этого года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 миллионов евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны " Вертолеты России ", речь идет о трех легких машинах "Ансат". Поставка легких вертолетов из Казани ожидалась в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года.