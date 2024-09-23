https://ria.ru/20240923/turtsiya-1973837175.html

"Новый полюс силы". НАТО и ЕС остаются без опоры на Черном море

"Новый полюс силы". НАТО и ЕС остаются без опоры на Черном море - РИА Новости, 23.09.2024

"Новый полюс силы". НАТО и ЕС остаются без опоры на Черном море

Недавняя заявка Турции на присоединение к БРИКС обеспокоила Запад. Пока, впрочем, и Вашингтон, и Анкара публично пытаются снизить градус напряженности. Однако... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:04

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Недавняя заявка Турции на присоединение к БРИКС обеспокоила Запад. Пока, впрочем, и Вашингтон, и Анкара публично пытаются снизить градус напряженности. Однако наблюдатели — в первую очередь, американские — продолжают гадать, к чему приведет курс союзника США по НАТО.Внезапная заявкаВыступая на мероприятии в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что республика будет адаптироваться к новым "центрам силы" в экономической и технологической сферах, оставаясь одновременно открытой для взаимодействия с любыми потенциальными партнерами."Именно этот подход лежит в основе стремления нашей страны расширить диалог со всеми — от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до БРИКС и АСЕАН, — подчеркнул турецкий лидер. — Наше лицо обращено к Западу, но это, конечно, не означает, что мы отвернемся от Востока, будем игнорировать его или не станем улучшать наши связи".По словам Эрдогана, "нет ничего более естественного, чем укрепление сотрудничества с самыми быстрорастущими экономиками мира в Азии, Тихоокеанском регионе".Речь президента прозвучала на церемонии вручения наград за успешную работу зарубежных подрядных служб, поэтому не удивительно, что он коснулся внешней политики. Однако выступление, очевидно, было обращено не только к турецкой аудитории, но и к партнерам Анкары.Запад и так часто выражает недовольство позицией Турции — например, отказом поддержать антироссийские санкции. Но в начале месяца поводов для беспокойства прибавилось.Издание Bloomberg сообщило, что республика запустила процедуру присоединения к БРИКС. Через пару дней это подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков. "Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать", — отметил он, не уточняя сроки.Удобный повод для обсуждения заявки представится уже совсем скоро: в конце октября в Казани пройдет саммит БРИКС, на который приглашен и Эрдоган.Зарубежные аналитики усмотрели в таком совпадении четкий поворот Турции на восток, тем более что она давно интересовалась и ШОС.Объединение БРИКС уже прошло через два расширения, которые не слишком беспокоили Запад. Но случай Турции — особый. Впервые член НАТО открыто сближается с блоком, где важные роли (как и в ШОС) принадлежат России и Китаю. А они традиционно входят в "клуб зарубежных противников" США, как недавно подтвердил и глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер.Эксперты встревоженыОфициально НАТО не отреагировала на намерения Турции. Это объяснимо: Североатлантический альянс — военный блок, потому ориентированные на экономику и региональную стабильность БРИКС и ШОС ему не конкуренты, на что, кстати, неоднократно указывали и в Кремле.США, неформально возглавляющие НАТО, высказались осторожно. Посол Соединенных Штатов в Турции Майкл Голдман заявил: республика "может устанавливать связи с тем, с кем хочет. Мы уверены в наших отношениях".Однако СМИ и эксперты — причем с обеих сторон — эту уверенность не разделяют.Запрос Турции на вступление в БРИКС — и символический, и стратегический шаг, поскольку страна добивается успехов в укреплении влияния на мировой арене, отмечает американский телеканал CNBC. А Джордж Дайсон из международной консалтинговой фирмы Control Risks считает, что речь идет о потенциальном превращении республики "в самостоятельный полюс силы", безотносительно к блоковым связям.Интерес Анкары к БРИКС также отражает ее неудовлетворенность текущим состоянием НАТО, где "она часто чувствует себя отодвинутой на второй план или в противоречии с другими членами", уточняет, в свою очередь, турецкая газета Star, близкая к правящей Партии справедливости и развития.Научный сотрудник вашингтонского аналитического центра FDD Синан Сидди также указывает на проблемы в Североатлантическом альянсе — от санкций против Анкары за покупку в 2019-м российских С-400 до разногласий по Газе. Но подчеркивает: не менее опасно для блока сближение Турции с Шанхайской организацией сотрудничества. Вероятное вступление страны в БРИКС и ШОС, говорит эксперт, — это защита от НАТО, "утратившей эффективность на многих уровнях"."Мы увидели за последнее десятилетие желание Анкары действительно наметить путь стратегической автономии для Турции", — отмечает и бывший дипломат, глава стамбульского аналитического центра EDAM Синан Ульген. По его мнению, отсутствие других стран НАТО в БРИКС означает, что решение Анкары будет истолковано как отход от Запада, "даже если власти скажут, что, по сути, это лишь изменение баланса"."Заявка Турции — еще один пример отхода страны от трансатлантического сообщества", — вторит коллегам научный сотрудник Института Брукингса (Вашингтон) Асли Айдинтасбас.Европа сама виноватаУльген указывает и на другой важный момент, кроме осложнения отношений в Альянсе. Это напряженность отношений между Турцией и ЕС. Республика сыграла важную роль в создании "общеевропейского дома" (она 13-й по счету присоединилась к Совету Европы, старейшей международной организации континента), однако в союз ее не принимают десятилетиями.Официальные лица в Анкаре не скрывают, что стремление в другие блоки связано именно с неконструктивной позицией Брюсселя. Об этом, в частности, заявил на днях глава турецкого МИД Хакан Фидан: "Если бы экономическая интеграция с ЕС увенчалась членством, возможно, Анкара не искала бы альтернативы наподобие БРИКС".В Брюсселе к компромиссам не склонны. С одной стороны, там, подобно американцам, повторяют мантру о праве Турции "решать, что лучше для нее".С другой, как уточнил представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано, ожидают, что кандидаты на членство в союзе (в их числе и Турция) "приведут свою внешнюю политику в соответствие с нашей". Потенциальное вступление в БРИКС в эти рамки очевидно не вписывается. Достаточно вспомнить, что пока в объединение не входит ни одна из стран Евросоюза.Относительно сдержанная реакция западного официоза может быть связана с тем, что участники БРИКС сами не спешат с расширением. Летом глава МИД России Сергей Лавров рассказал о решении "взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших". То есть принятие еще одной страны на октябрьском саммите в Казани пока не предрешено. В то же время намерения Анкары предельно четкие. И когда дойдет до дела, НАТО и ЕС наверняка сменят риторику о "праве на самоопределение" на конкретные шаги. Какими они будут — вопрос открытый. В любом случае Турция перехватила инициативу, заставив Запад нервничать и, возможно, задуматься об уступках.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, шос