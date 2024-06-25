Рейтинг@Mail.ru
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955457537.html
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров
Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:51
2024-06-25T22:51
россия
в мире
белоруссия
нижний новгород
сергей лавров
наталья кочанова
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой. "Подавляющим большинством голосов в "десятке" (на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - ред.) решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза. Параллельно готовятся категории стран-партнеров - "ступени" перед полным членством. Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240607/lavrov-1951225390.html
россия
белоруссия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d2d684acb6cf1a5efd4dcb7507471abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, белоруссия, нижний новгород, сергей лавров, наталья кочанова, брикс
Россия, В мире, Белоруссия, Нижний Новгород, Сергей Лавров, Наталья Кочанова, БРИКС
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров

Лавров: страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
"Подавляющим большинством голосов в "десятке" (на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - ред.) решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза. Параллельно готовятся категории стран-партнеров - "ступени" перед полным членством. Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В БРИКС появится категория стран-партнеров, заявил Лавров
7 июня, 09:39
 
РоссияВ миреБелоруссияНижний НовгородСергей ЛавровНаталья КочановаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала