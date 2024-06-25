https://ria.ru/20240625/lavrov-1955457537.html

В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров

В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024

В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров

Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:51

2024-06-25T22:51

2024-06-25T22:51

россия

в мире

белоруссия

нижний новгород

сергей лавров

наталья кочанова

брикс

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой. "Подавляющим большинством голосов в "десятке" (на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - ред.) решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза. Параллельно готовятся категории стран-партнеров - "ступени" перед полным членством. Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240607/lavrov-1951225390.html

россия

белоруссия

нижний новгород

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россия, в мире, белоруссия, нижний новгород, сергей лавров, наталья кочанова, брикс