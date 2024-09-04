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Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
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13:12 04.09.2024 (обновлено: 13:40 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/briks-1970494105.html
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на участие в объединении, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:12
2024-09-04T13:40
турция
брикс
юрий ушаков
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на участие в объединении, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать", — сказал он.На днях агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Анкара официально обратилась с просьбой о вступлении в БРИКС. По информации агентства, таким образом Турция стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Турция действительно интересуется членством в объединении.Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС запланирован на 22-24 октября в Казани.
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970339279.html
https://ria.ru/20240902/briks-1969897158.html
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турция, брикс, юрий ушаков, в мире
Турция, БРИКС, Юрий Ушаков, В мире
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС

Ушаков: страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на участие в объединении

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на участие в объединении, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать", — сказал он.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики
3 сентября, 18:13
На днях агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Анкара официально обратилась с просьбой о вступлении в БРИКС. По информации агентства, таким образом Турция стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Турция действительно интересуется членством в объединении.

С 1 января Россия председательствует в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС запланирован на 22-24 октября в Казани.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Турции заявили, что БРИКС может избавить мир от гегемонии доллара
2 сентября, 09:11
 
ТурцияБРИКСЮрий УшаковВ мире
 
 
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