https://ria.ru/20240904/briks-1970494105.html
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на участие в объединении, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:12
2024-09-04T13:12
2024-09-04T13:40
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на участие в объединении, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать", — сказал он.На днях агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Анкара официально обратилась с просьбой о вступлении в БРИКС. По информации агентства, таким образом Турция стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Турция действительно интересуется членством в объединении.Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС запланирован на 22-24 октября в Казани.
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970339279.html
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турция, брикс, юрий ушаков, в мире
Турция, БРИКС, Юрий Ушаков, В мире
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
Ушаков: страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на участие в объединении