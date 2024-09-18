Турция будет расширять связи с ШОС и БРИКС, заявил Эрдоган
Эрдоган назвал расширение связей Турции с ШОС и БРИКС естественным процессом
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Турция будет расширять связи с ШОС и БРИКС, это является естественным процессом, Анкара не испытывает необходимости делать выбор между Западом и Востоком, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, её заявка будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент принял приглашение к участию в саммите БРИКС. Также Эрдоган ранее заявлял, что членство в ШОС является одной из целей Турции.
"Турция, конечно, обращена лицом на Запад. Однако это не означает, что мы повернёмся спиной к Востоку и не будем развивать наши отношения. Мы больше не живём в черно-белом мире, где предпочтение должно отдаваться одному из двух блоков. Мы хотим развивать наше сотрудничество со всеми сторонами на основе взвешенного понимания и взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Эрдоган, выступая в среду на церемонии вручения наград за успешную работу зарубежных подрядных служб.
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По словам турецкого лидера, расширение связей Турции с ШОС и БРИКС является вполне естественным процессом.
"Нет ничего более естественного, чем укрепление нашего сотрудничества с самыми быстрорастущими экономиками мира в Азии, Тихоокеанском регионе и Индийской географии", - сказал Эрдоган.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В июле 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.