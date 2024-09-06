Лавров указал на молчание НАТО насчет стремления Турции в БРИКС

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. НАТО не высказывается о стремлении Турции стать членом БРИКС, в отличие от Евросоюза, где заявили о несовместимости движения в ЕС с членством в БРИКС, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении. "Что касается Турции, то натовцы молчат. Говорили американцы, по-моему, что это несовместимо с членством НАТО. Гораздо откровеннее высказался представитель Еврокомиссии. Он сказал, что Турция должна понимать, что движение в Евросоюз несовместимо с членством БРИКС, и наоборот. Кандидаты в ЕС должны присоединяться к единой внешней и политике в области безопасности", - сказал министр на полях Восточного экономического форума. По оценке Лаврова, такая реакция со стороны ЕС - "откровенное указание на присоединение к антироссийским санкциям, если Турция хочет стать членом Евросоюза". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. НАТО не высказывается о стремлении Турции стать членом БРИКС, в отличие от Евросоюза, где заявили о несовместимости движения в ЕС с членством в БРИКС, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении.
"Что касается Турции, то натовцы молчат. Говорили американцы, по-моему, что это несовместимо с членством НАТО. Гораздо откровеннее высказался представитель Еврокомиссии. Он сказал, что Турция должна понимать, что движение в Евросоюз несовместимо с членством БРИКС, и наоборот. Кандидаты в ЕС должны присоединяться к единой внешней и политике в области безопасности", - сказал министр на полях Восточного экономического форума.
По оценке Лаврова, такая реакция со стороны ЕС - "откровенное указание на присоединение к антироссийским санкциям, если Турция хочет стать членом Евросоюза".
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