Третий день работы ВЭФ-2024

ВЭФ-2024 Работа форума
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© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Работа форума
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Работа форума
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
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ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата
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ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Работа форума
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