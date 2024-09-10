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Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2024
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20:36 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/erdogan-1971938283.html
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2024
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани, передал телеканал Haber Global, ссылаясь на свои источники. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:36
2024-09-10T20:36
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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани, передал телеканал Haber Global, ссылаясь на свои источники. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС. "Стала известна программа господина президента (Тайипа Эрдогана – ред.) на ближайшие месяцы. Сначала турецкий лидер посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября глава республики посетит саммит БРИКС в Казани. 12-13 ноября Эрдоган посетит климатический саммит СОР-29 в Баку, 18-19 ноября президент Турции посетит саммит лидеров "Большой двадцатки" (G-20) в Бразилии", - сообщил телеканал.
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В мире, Турция, Казань, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Юрий Ушаков, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ

Haber Global: Эрдоган в октябре посетит Казань для участия в саммите БРИКС

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани, передал телеканал Haber Global, ссылаясь на свои источники.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС.
"Стала известна программа господина президента (Тайипа Эрдогана – ред.) на ближайшие месяцы. Сначала турецкий лидер посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября глава республики посетит саммит БРИКС в Казани. 12-13 ноября Эрдоган посетит климатический саммит СОР-29 в Баку, 18-19 ноября президент Турции посетит саммит лидеров "Большой двадцатки" (G-20) в Бразилии", - сообщил телеканал.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
24 августа, 13:29
 
В миреТурцияКазаньРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганЮрий УшаковБРИКСГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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