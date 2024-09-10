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Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2024
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани, передал телеканал Haber Global, ссылаясь на свои источники. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:36
2024-09-10T20:36
2024-09-10T20:36
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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани, передал телеканал Haber Global, ссылаясь на свои источники. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС. "Стала известна программа господина президента (Тайипа Эрдогана – ред.) на ближайшие месяцы. Сначала турецкий лидер посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября глава республики посетит саммит БРИКС в Казани. 12-13 ноября Эрдоган посетит климатический саммит СОР-29 в Баку, 18-19 ноября президент Турции посетит саммит лидеров "Большой двадцатки" (G-20) в Бразилии", - сообщил телеканал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Haber Global: Эрдоган в октябре посетит Казань для участия в саммите БРИКС