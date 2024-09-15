США прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС
Посольство США в Анкаре: Турция может устанавливать отношения с кем хочет
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина несет государственные флаги Турции на улице в Анкаре
Мужчина несет государственные флаги Турции на улице в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Посольство США в Турции, комментируя намерение Анкары вступить в БРИКС, заявило, что страна может устанавливать отношения с кем хочет, при этом Вашингтон уверен в двусторонних отношениях с союзником по НАТО.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, её заявка будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС.
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"Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция - суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет. Мы уверены в наших двусторонних отношениях с Турцией, в наших оборонных отношениях как сильных партнеров по НАТО", - приводит слова временного поверенного в делах посольства США в Турции Майкл Голдман.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.