https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972797813.html

США прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС

США прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 15.09.2024

США прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС

Посольство США в Турции, комментируя намерение Анкары вступить в БРИКС, заявило, что страна может устанавливать отношения с кем хочет, при этом Вашингтон уверен РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:52

2024-09-15T11:52

2024-09-15T11:52

в мире

турция

россия

сша

реджеп тайип эрдоган

брикс

нато

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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Посольство США в Турции, комментируя намерение Анкары вступить в БРИКС, заявило, что страна может устанавливать отношения с кем хочет, при этом Вашингтон уверен в двусторонних отношениях с союзником по НАТО. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, её заявка будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС. "Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция - суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет. Мы уверены в наших двусторонних отношениях с Турцией, в наших оборонных отношениях как сильных партнеров по НАТО", - приводит слова временного поверенного в делах посольства США в Турции Майкл Голдман. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240902/briks-1970082989.html

турция

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато