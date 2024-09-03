https://ria.ru/20240903/solidarnost-1970005780.html

День солидарности в борьбе с терроризмом в России

День солидарности в борьбе с терроризмом в России - РИА Новости, 03.09.2024

День солидарности в борьбе с терроризмом в России

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:49

2024-09-03T00:49

2024-09-03T00:49

справки

россия

день солидарности в борьбе с терроризмом

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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, на Северном Кавказе, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах.22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус сити холл" произошел один из самых крупнейших терактов в истории России после захвата заложников в школе Беслана. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате теракта пострадали 695 человек, 145 человек погибли, в том числе шестеро детей. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, который превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Россия – не исключение. Борьба с терроризмом стала важнейшей государственной задачей.В 2006 году по распоряжению президента России был образован Национальный антитеррористический комитет (НАК). Началась работа по выстраиванию общегосударственной системы мер противодействия терроризму. В НАК вошли не только представители силовых структур, но и федеральных органов исполнительной и законодательной власти. К работе стали привлекать представителей гражданского общества, бизнеса, религиозных деятелей.Предпринимаются меры по пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему. Если в 2010 году предотвращалось всего 10% терактов, то в 2018 году – уже около 80%, а в 2020 году – 96%. За период 2010-2020 годов предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно терактов. Если в 2010 году было 778 таких преступлений, то в 2019 году – только четыре. В настоящее время на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований. При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы. В НАК отмечают, что путем беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества, предпринимаются попытки создания очагов социальной напряженности, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе. Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность.Сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.В 2023 году в России было предотвращено 228 террористических преступлений, в том числе 146 терактов, пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. НАК заблокировал счета более четырех тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма на общую сумму свыше 110 миллионов рублей. На интернет-ресурсах удалено 15,5 тысяч террористических материалов.По данным председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России Александра Бортникова, с января по август 2024 года в России было предотвращено 110 терактов, пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1050 лиц.30 декабря 2023 года президент России утвердил Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы. Его реализация направлена на формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде. Современный терроризм отличается необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Поэтому побороть его возможно лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в большинстве случаев можно лишь на начальном этапе – этапе подготовки теракта. Только толерантность и взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском обществе. 3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день солидарности в борьбе с терроризмом