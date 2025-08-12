https://ria.ru/20250812/terakty-2034839540.html

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году

12 августа

12 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании гражданина России и Украины, 1989 года рождения, готовившего террористический акт на территории Московской области. По данным ФСБ, агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон" был завербован на территории третьей страны. Установлено, что, следуя инструкциям куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника. По информации силовиков, в дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации приведено в действие. Отмечается, что подозреваемый был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого совершения преступления, в ходе опроса дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, "в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ".29 июля ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина одного из государств Центральной Азии, 1982 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в городе Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ. По данным ФСБ, находясь за рубежом, фигурант при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию куратора прибыл в Ростов-на-Дону, арендовал квартиру и осуществил разведку адреса проживания военнослужащего для последующего совершения его убийства с использованием самодельного взрывного устройства. В ходе проведения следственных действий у него было изъято СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.28 июля ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудниками ведомства во взаимодействии с министерством внутренних дел в Краснодарском крае была пресечена деятельность двух граждан России, 1992 года рождения и 1996 года рождения, а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 года рождения, планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб. Подозреваемые вступили в переписку с куратором в Telegram-канале по поиску нелегального заработка. По его поручению они предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа на участке пассажирских перевозок. Преступников установили и задержали по горячим следам. Уточняется, что они также планировали поджечь объект одного из российских сотовых операторов. Один из задержанных признался, что за попытку поджога железнодорожного оборудования кураторы пообещали 200-250 долларов за объект, а за сотовую вышку – 40 тысяч рублей.23 июля УФСБ по Краснодарскому краю сообщило о предотвращении теракта на Кубани.По данным силовиков, задержанный гражданин Узбекистана по заданию куратора изготовил зажигательные смеси типа "коктейль Молотова" и планировал совершить теракт путем поджога здания общежития одного из нефтеперерабатывающих объектов, а затем выехать в Афганистан для вступления в ряды международной террористической организации.22 июля Управление ФСБ России по Республике Татарстан сообщило о задержании жителей Хабаровского края, причастных к оказанию содействия спецслужбам Украины в проведении диверсий и терактов на территории РФ. Фигуранты дела с целью получения гражданства Украины и последующего переезда на ее территорию установили контакт с сотрудниками главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, с которыми поддерживали отношения сотрудничества на конфиденциальной основе.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что фигуранты дела получили от представителя ГУР координаты оборудованного тайника, в котором были обнаружены взрывчатые вещества и составные части СВУ для совершения террористического акта на территории Российской Федерации.18 июля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о пресечении подготовки теракта в Северной Осетии. В Моздоке были задержаны двое несовершеннолетних граждан Российской Федерации, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки. По информации ведомства, в телефонах задержанных обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в Российской Федерации международных террористических организаций, в ходе которой обсуждалось совершение терактов.14 июля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Тюмени, который планировался украинскими спецслужбами в отношении одного из военнослужащих министерства обороны РФ и готовился завербованным гражданином РФ, 1987 года рождения. По данным спецслужбы, получив указание о подготовке теракта, мужчина вел наблюдение за маршрутами передвижения военнослужащего по Тюмени, подбирал места для установки взрывного устройства под его автомобиль. Отмечается, что после преступления он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. 14 июля ФСБ сообщила о предотвращении убийства российского военнослужащего на территории Республики Крым. Ведомство проинформировало, что была задержана гражданка РФ и Украины 2000 года рождения, которая по заданию Службы безопасности Украины накануне Дня Победы в мае 2025 года намеревалась взорвать одного из старших офицеров министерства обороны РФ в его личном автомобиле с помощью переданного ей взрывного устройства. ФСБ добавила также, что сотрудники СБУ, осуществившие вербовку и подготовку террористки, установлены. У задержанной изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. 10 июля пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю сообщила, что ведомство предотвратило попытку теракта на Кубани. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий был задержан мужчина 1972 года рождения. Было установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания в поселке Мостовском. При подходе к месту совершения преступления фигурант был задержан сотрудниками управления. По информации краевого УФСБ, подтверждена причастность обвиняемого к совершению заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении одного из мест массового пребывания граждан.10 июля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что в Ялте (Крым) в результате оперативно-разыскных мероприятии задержан гражданин РФ 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым. Отмечается, что злоумышленник по указанию с Украины должен был подготовить дрон со взрывным устройством для атаки на сотрудников правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России. При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части дрона и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих. Задержанный дал признательные показания. 9 июля ЦОС ФСБ РФ сообщил, что на территории Саратовской области предотвращен теракт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации. С целью реализации умысла фигурант с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства (СВУ) планировал осуществить подрыв железнодорожного моста. При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий на месте происшествия обнаружены и изъяты: готовое к применению СВУ массой одиннадцать килограммов, пистолет "Макарова" и боеприпасы к нему, а также предметы, имеющие значение для следствия. Установлено, что гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях. 3 июля Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщил, что силовики задержали в Санкт-Петербурге гражданку России 2002 года рождения в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия.Как сообщило ведомство, в июне 2024 года задержанная посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза. Выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства. 26 июня ФСБ РФ сообщила, что в Санкт-Петербурге была задержана женщина 1977 года рождения – пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о местах проживания в регионе военнослужащих министерства обороны РФ, используемых ими и членами их семей автомобилях с целью совершения терактов против них.Как отметили в ведомстве, у задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности. 25 июня Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщил о пресечении подготовки пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего в столичном регионе. По информации силовиков, в результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области были обнаружены двое граждан России, осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы. Подчеркивается, что на месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовое к применению СВУ, средства связи, содержащие переписку по планируемому теракту.11 июня ФСБ РФ сообщила о задержании в Новгородской области агента украинских спецслужб. Установлено, что гражданин Украины, 1997 года рождения, посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, осуществил сбор данных о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона. Кроме того, действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю – ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России.10 июня пресс-служба ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края. Сотрудниками ФСБ установлено, что в феврале 2025 года фигурант был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота. Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона. Задержанный гражданин РФ признался на видео от ФСБ, что по заданию украинского куратора должен был совершить дистанционный подрыв объекта энергетики в Новороссийске.30 мая пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о предотвращении теракта в Москве, готовившегося по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В ведомстве рассказали, что в ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы. Подчеркивается, что данное место было незамедлительно осмотрено, там было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство. По информации силовиков, по наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей.23 мая ФСБ РФ сообщила о задержании в Калининграде гражданина России, 2000 года рождения, добровольно вступившего в запрещенную в России террористическую организацию и планировавшего совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Злоумышленник, получив через Telegram задание от украинского куратора, готовил подрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В ФСБ отметили, что это подтверждает его переписка с членом террористической структуры. Задержанный признался на видео ФСБ России, что украинские кураторы обещали ему за осуществление задуманного 205 тысяч долларов.22 мая Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщил, что ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ в Тверской области пресекли подготовку теракта на объектах министерства обороны РФ. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятии в городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий Минобороны России. В адресах проживания задержанных и в оборудованном ими схроне были изъяты самодельные зажигательные устройства. В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора. В СК РФ уточнили, что один из подростков самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, а второй "получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств". 19 мая ФСБ РФ сообщила, что во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ предотвратила серию терактов в Ставропольском крае. В результате проведенных мероприятий были задержаны девять местных жителей – граждан РФ. По данным силовиков, несовершеннолетний житель Андроповского района в 2024 году посредством мессенджера Telegram добровольно вступил в ряды международной террористической организации с целью совершения преступлений от ее имени. Кроме того, в деятельность организации он вовлек еще восьмерых жителей края, из которых семь несовершеннолетние. Они намеревались напасть на полицейских 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. 16 мая УФСБ России по Калининградской области сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 2000 года рождения, который фотографировал стратегически важные объекты в регионе для подготовки теракта с использованием самодельного взрывного устройства. Ведомство отметило, что фигурант выполнял задание неустановленного представителя запрещенной в РФ террористической организации. 12 мая УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу сообщила, что задержала и арестовала несовершеннолетнего жителя региона, который, вступив в сговор с представителем террористической организации "Легион свобода России" (украинская террористическая организация, запрещенная в России), планировал взорвать с помощью самодельного взрывного устройства военкомат в Новокузнецке.7 мая ФСБ РФ сообщила о задержании троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника "Танк Т-34" во время митинга с участием руководства и жителей города. Правоохранителями изъяты четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты. Ведомство уточнило, что задержанные в Херсонской области признались, что осенью 2024 года были завербованы Киевом для передачи данных о дислокации российских военных.5 мая в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области сообщили о задержании жителя ХМАО, планировавшего совершить теракт на железной дороге. По данным следствия, злоумышленник разделял взгляды запрещенного украинского военизированного объединения и вступил в преступный сговор с одним из его участников в Telegram. По информации спецслужбы, по заданию куратора планировалось установить на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги филиала ОАО "РЖД" самодельное взрывное устройство, способное осуществить разрушение железнодорожного подвижного состава. По данным ведомства, задержанный — житель Нижневартовского района. Согласно кадрам оперативного видео, он признался правоохранителям, что в машине у него лежит "неактивированное" взрывное устройство, которое он должен был установить по указанию куратора.2 мая Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Хасавюртовском районе Дагестана сторонницы запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Задержанная гражданка России 1996 года рождения планировала подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрт. У задержанной изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также в ее телефоне нашли переписку в Telegram с боевиком — они обсуждали планируемый подрыв и присягу фигурантки террористам. Женщина объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.30 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предотвращен теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции. За подготовку теракта с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) были задержаны агенты украинских спецслужб – вступивший в российское гражданство уроженец Украины, 1980 года рождения, и гражданин Белоруссии, 1976 года рождения. Как уточнило ведомство, при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе готовившие теракт. Также был задержан гражданин Молдавии, 1977 года рождения, доставивший на личном микроавтобусе "Мерседес Спринтер" транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, переданные ему агентом украинских спецслужб. 24 апреля Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении в Нижегородской области диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России. По указанию украинского куратора они изъяли FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для атаки на нефтехимическое предприятие. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. В ходе следственных действий на месте происшествия изъято два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В телефонах злоумышленников нашли переписку с куратором и координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием.18 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Краснодарском крае задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт. По информации спецслужбы, СБУ завербовала мужчину в декабре 2023 года через интернет. Его заданием был сбор данных о Черноморском флоте и российских военнослужащих. Затем по указанию куратора он достал из тайника самодельную бомбу весом в два с половиной килограмма и должен был устроить подрыв здания в Новороссийске. На допросе мужчина рассказал, что он гражданин Белоруссии, действовал исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка. Подорвать он должен был пункт сбора военнослужащих, для чего получил взрывное устройство и все компоненты. Устроить теракт планировалось в апреле. По словам задержанного, куратор говорил ему, что этот теракт будет звеном в планах украинских спецслужб по дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной.16 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении силовиками теракта в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии. Злоумышленник задержан, по месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. По информации ФСБ, после проведения теракта преступник собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.14 апреля ФСБ России сообщила о задержании в Керчи агента украинских спецслужб. По данным силовиков, задержанный гражданин Молдавии Евгений Курдоглу собирался взорвать городскую водонасосную станцию, а также передавал Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.По информации ФСБ, после задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 грамм, электродетонатор ЭДП и таймер, "предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".13 апреля стало известно, что Управление ФСБ России по ДНР бы предотвращен террористический акт учащимся школы №14 в Донецке. Установлено, что школьник являлся сторонником движения "Колумбайн"* (признано террористическим и запрещено в России) и собирался изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства в здании школы. В ведомстве отметили, что подросток имел в своих мобильных устройствах контент насильственного, экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению СВУ.4 апреля ФСБ России сообщила о предотвращении в Московской области теракта в воинской части Минобороны России, планировавшегося украинскими спецслужбами.В результате проведенных мероприятий при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства был задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов. Отмечается, что в средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления. 28 марта Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании россиянина, который по заданию украинских спецслужб намеревался подорвать административное здание в Москве. Фигурант признался, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, "которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий". По информации силовиков, после совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой пять килограмм, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.Пресс-служба УФСБ Республики Крым также сообщила о задержании участника неонацистской террористической группировки, готовившего теракт в мечети. В ведомстве отметили, что в ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации с Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов. Задержанный 18-летний житель Крыма причастен к нападению на граждан, в итоге получившим травмы, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. В доме злоумышленника обнаружили и изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета, которой рисовали свастики, а также средства связи.20 марта пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила о задержании с поличным жителя Мариуполя, причастного к подготовке совершения террористического акта в отношении представителей органов местной власти. В ведомстве отметили, что задержанный планировал разместить самодельное взрывное устройство у здания Приморской районной администрации Мариуполя для совершения теракта. Компоненты для СВУ он получал из заранее подготовленных тайников.11 марта УФСБ по Белгородской области сообщило, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали с поличным 49-летнего жителя Белгородской области, планировавшего совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных. По информации правоохранителей, задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне для нанесения по ним ударов. Также он планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военнослужащих.3 марта ЦОС ФСБ России сообщил об уничтожении террориста, собиравшегося устроить взрывы в одной из подмосковных синагог и столичном метро.Как пояснили в ЦОС, гражданин России, уроженец одной из стран Центральной Азии, планировал подорвать самодельные бомбы "в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена". Для этого он провел разведку и купил нужные компоненты. После взрывов он рассчитывал уехать в Афганистан и присоединиться там к международной террористической организации. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем. При обыске в его квартире нашли пистолет и компоненты бомбы.28 февраля ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.По данным ФСБ, убийство готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве. Задержанный помощник митрополита Попович пояснил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.26 февраля ЦОС ФСБ сообщил о пресечении серии террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией. По данным ведомства, злоумышленник по указанию и при координации находящегося на Украине куратора готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь в Ставрополе и администрацию Промышленного района города. ФСБ своевременно выявила и задержала мужчину. По месту его жительства обнаружили и изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи преступника с инструкциями от украинского куратора.20 февраля ФСБ сообщила о предотвращении теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина Российской Федерации 1976 года рождения. По данным силовиков, диверсант прошел подготовку в Киеве, после чего его направили в Россию. Он следил за маршрутами потенциальной жертвы и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он нашел взрывное устройство в тайнике для подрыва автомобиля. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население не пострадали. На месте происшествия изъяли взрывное устройство и пистолет Макарова. В доме диверсанта обнаружили взрывчатые вещества и средства наблюдения, возбуждено уголовное дело.13 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о пресечении в Пскове деятельности ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона. Отмечается, что злоумышленники по заданию находящегося за рубежом эмиссара МТО "пытались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове". Они провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке, рассчитывая после атаки уйти в одну из стран Ближнего Востока. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем. В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.7 февраля ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин – агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. В Ростове-на-Дону были задержаны двое из них. Как уточняется, злоумышленницы прошли спецподготовку на Украине. Задержанные прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. По информации ФСБ, во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.30 января ЦОС ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Ставропольском крае.По информации ведомства, силовиками был задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации (МТО), который намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда "Кисловодск - Минеральные Воды". Отмечается, что для этого мужчина провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. После теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в ряды МТО. Уточняется, что по месту проживания задержанного в Ессентуках были обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства. 28 января в УФСБ РФ по Кубани сообщили о задержании жителя Новороссийска при извлечении им из тайника взрывчатки для подготовки теракта. Установлено, что подозреваемый 1990 года рождения в Telegram связался с представителями проукраинской террористической организации, получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде закладки для дальнейшей подготовки к теракту. После извлечения взрывного устройства из схрона он был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.14 января ФСБ сообщила о предотвращении задуманного спецслужбами Украины теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который изъял из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом. Задержанный планировал залить отраву в воздуховоды автомобилей работников предприятия. По данным спецслужбы, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров".4 января пресс-служба ФСБ РФ заявила, что ведомство задержало четырех граждан РФ, 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Пресс-служба уточнила, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области. Отмечается, что у них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

