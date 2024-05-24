https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html

ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"

ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.05.2024

ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"

Одной из целей заказчиков теракта в подмосковном "Крокус сити холле" было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:26

2024-05-24T08:26

2024-05-24T08:26

россия

бишкек

красногорск

александр бортников

снг

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Одной из целей заказчиков теракта в подмосковном "Крокус сити холле" было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов. Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Бортников выразил признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, "оказывающим всемерное содействие и помощь" России в расследовании теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

бишкек

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, бишкек, красногорск, александр бортников, снг, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия