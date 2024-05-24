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ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:26 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.05.2024
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"
Одной из целей заказчиков теракта в подмосковном "Крокус сити холле" было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:26
2024-05-24T08:26
россия
бишкек
красногорск
александр бортников
снг
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Одной из целей заказчиков теракта в подмосковном "Крокус сити холле" было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов. Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Бортников выразил признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, "оказывающим всемерное содействие и помощь" России в расследовании теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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россия
бишкек
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россия, бишкек, красногорск, александр бортников, снг, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Бишкек, Красногорск, Александр Бортников, СНГ, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"

Глава ФСБ Бортников: заказчики теракта хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Одной из целей заказчиков теракта в подмосковном "Крокус сити холле" было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов. Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Бортников выразил признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, "оказывающим всемерное содействие и помощь" России в расследовании теракта.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБишкекКрасногорскАлександр БортниковСНГКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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