https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.05.2024
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"
Одной из целей заказчиков теракта в подмосковном "Крокус сити холле" было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:26
2024-05-24T08:26
2024-05-24T08:26
россия
бишкек
красногорск
александр бортников
снг
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Одной из целей заказчиков теракта в подмосковном "Крокус сити холле" было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов. Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Бортников выразил признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, "оказывающим всемерное содействие и помощь" России в расследовании теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бишкек, красногорск, александр бортников, снг, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Бишкек, Красногорск, Александр Бортников, СНГ, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"
Глава ФСБ Бортников: заказчики теракта хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ