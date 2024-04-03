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Число погибших в "Крокусе" детей выросло до шести - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:46 03.04.2024 (обновлено: 12:24 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/terakt-1937516937.html
Число погибших в "Крокусе" детей выросло до шести
Число погибших в "Крокусе" детей выросло до шести - РИА Новости, 03.04.2024
Число погибших в "Крокусе" детей выросло до шести
По последним данным, при теракте в "Крокус Сити Холле" погибли шесть детей, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова после... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:46
2024-04-03T12:24
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
мария львова-белова
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ТЮМЕНЬ, 3 апр — РИА Новости. По последним данным, при теракте в "Крокус Сити Холле" погибли шесть детей, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова после открытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который проходит в Тюмени.&quot;В настоящее время у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое лечатся дома. Пятеро находятся в больнице. Двое в тяжком состоянии, трое — в средней степени тяжести&quot;, — рассказала она. До этого представитель экстренных служб заявлял РИА Новости, что среди 144 погибших идентифицировано пять детей. Львова-Белова подчеркнула, что держит на личном контроле ситуацию с детьми, регулярно навещает ребят, находится на связи с врачами больниц. &quot;Всем необходимым дети обеспечены. Прогнозы положительные у врачей. Мы надеемся на скорейшее выздоровление после прохождения реабилитации&quot;, — сообщила Львова-Белова.При этом она отметила, что дети находятся в тяжелом психологическом состоянии.По последним данным омбудсмена, из-за теракта погибли 144 человека, шесть из них дети, пострадал 551 человек. Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По делу арестованы десять фигурантов, в том числе четыре гражданина Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937413300.html
https://ria.ru/20240326/terakt-1936031193.html
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происшествия, мария львова-белова
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Мария Львова-Белова
Число погибших в "Крокусе" детей выросло до шести

Львова-Белова: по последним данным, при теракте в "Крокусе" погибли шесть детей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 3 апр — РИА Новости. По последним данным, при теракте в "Крокус Сити Холле" погибли шесть детей, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова после открытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который проходит в Тюмени.
«

"В настоящее время у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое лечатся дома. Пятеро находятся в больнице. Двое в тяжком состоянии, трое — в средней степени тяжести", — рассказала она.

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До этого представитель экстренных служб заявлял РИА Новости, что среди 144 погибших идентифицировано пять детей.
Львова-Белова подчеркнула, что держит на личном контроле ситуацию с детьми, регулярно навещает ребят, находится на связи с врачами больниц.
«

"Всем необходимым дети обеспечены. Прогнозы положительные у врачей. Мы надеемся на скорейшее выздоровление после прохождения реабилитации", — сообщила Львова-Белова.

При этом она отметила, что дети находятся в тяжелом психологическом состоянии.
По последним данным омбудсмена, из-за теракта погибли 144 человека, шесть из них дети, пострадал 551 человек.
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Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По делу арестованы десять фигурантов, в том числе четыре гражданина Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.
Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
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