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В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:44 30.03.2024 (обновлено: 14:55 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/krokus-1936812467.html
В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"
В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"
В результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек, говорится на сайте ГУМЧС по Подмосковью РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T12:44
2024-03-30T14:55
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек, говорится на сайте ГУМЧС по Подмосковью"По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей)", — указывается в сообщении.Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали всех, кто попадался на их пути, и подожгли зрительный зал, из-за чего вспыхнуло все здание.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
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московская область (подмосковье)
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Ольга Фомченкова
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Крокус Сити Холл
В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"

МЧС: число пострадавших при теракте в "Крокусе" достигло 551 человека

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖенщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". 30 марта 2024
Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле. 30 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". 30 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек, говорится на сайте ГУМЧС по Подмосковью
"По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей)", — указывается в сообщении.
Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
Вчера, 08:00

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали всех, кто попадался на их пути, и подожгли зрительный зал, из-за чего вспыхнуло все здание.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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