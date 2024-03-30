https://ria.ru/20240330/krokus-1936812467.html

В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"

В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024

В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"

В результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек, говорится на сайте ГУМЧС по Подмосковью РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T12:44

2024-03-30T12:44

2024-03-30T14:55

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек, говорится на сайте ГУМЧС по Подмосковью"По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей)", — указывается в сообщении.Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали всех, кто попадался на их пути, и подожгли зрительный зал, из-за чего вспыхнуло все здание.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, крокус сити холл