В Подмосковье уточнили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"
МЧС: число пострадавших при теракте в "Крокусе" достигло 551 человека
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖенщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". 30 марта 2024
Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". 30 марта 2024
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек, говорится на сайте ГУМЧС по Подмосковью
"По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей)", — указывается в сообщении.
Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали всех, кто попадался на их пути, и подожгли зрительный зал, из-за чего вспыхнуло все здание.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.