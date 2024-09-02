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Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века" - РИА Новости, 02.09.2024
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08:00 02.09.2024 (обновлено: 08:08 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969524275.html
Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века"
Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века" - РИА Новости, 02.09.2024
Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века"
Эта неделя будет традиционно насыщенной для президента России. Владимир Путин отправляется во Владивосток на очередной Восточный экономический форум. По пути... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:00
2024-09-02T08:08
в мире
монголия
улан-батор
москва
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Эта неделя будет традиционно насыщенной для президента России. Владимир Путин отправляется во Владивосток на очередной Восточный экономический форум. По пути встретится с руководством Республики Тыва, а также впервые за многие годы посетит Монголию. О предстоящем турне главы государства — в материале РИА Новости.Важная датаВизит в Монголию однодневный. Состоятся переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом. Как уточняют в Кремле, руководители обсудят перспективы "отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".Также в программе на 3 сентября — встречи с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.Подпишут несколько двусторонних документов.Кроме того, Путин примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. К слову, в предыдущий раз президент России был в Улан-Баторе пять лет назад, когда отмечали 80-летие этого события.Бои на территории Монгольской Народной Республики в 1939-м завершились к 31 августа. Путин и Хурэлсух уже обменялись телеграммами с поздравлениями."Добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в ту суровую военную пору, являются надежной основой дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Улан-Батором", — отметил, в частности, российский лидер.Визит организовали по инициативе Хурэлсуха — он передал приглашение еще в октябре 2023-го в Пекине, на полях форума "Один пояс — один путь".Работая со всеми, не отворачиваться от РоссииВ июле Путин и Хурэлсух уже побеседовали в Астане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, у Монголии статус наблюдателя).Улан-Батор интересуют и другие международные площадки. Так, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) согласились на переговоры с Монголией о временном торговом соглашении.Очевидно, сейчас пойдет речь и об этом.В целом Улан-Батор придерживается многовекторной внешней политики. В последние пару лет там принимали и министра иностранных дел Китая Ван И, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, и главу Франции Эммануэля Макрона, и госсекретаря США Энтони Блинкена. Но отношения с Москвой в приоритете. В Генеральной Ассамблее ООН Монголия последовательно отказывается поддерживать антироссийские резолюции.С корабля на балВо Владивостоке 3 сентября открывается IX Восточный экономический форум (ВЭФ). Его проводят ежегодно c 2015 года, за исключением пандемического 2020-го.Девиз нынешнего: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". В повестке, соответственно, самые разнообразные вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): бизнес-сотрудничество, в первую очередь с Китаем, цифровая безопасность, транспорт, логистика, сокращение вредных выбросов в атмосферу и многое другое.Программа рассчитана на три дня. Путин прилетит во Владивосток из Улан-Батора в среду.Накануне он обратился к организаторам и гостям мероприятия. "Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления", — напомнил президент.Как всегда, он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.Заявления Путина на форуме — объект пристального внимания во всем мире. Он каждый раз уделяет внимание и мировым вызовам, и конкретным проблемам Дальнего Востока, привлечению в регион инвестиций. На полях ВЭФ заключают сотни соглашений. "Опережающее развитие Дальнего Востока — наш абсолютный приоритет на весь XXI век", — подчеркивал Путин в прошлом году.Сигнал для ЗападаПосле выступления президента — обстоятельная дискуссия с гостями. Вопросов задают много, в том числе о ситуации с Украиной и отношениях с Западом."Уверен: ничего мы не потеряли и ничего не потеряем, — говорил Путин о санкциях два года назад. — С точки зрения приобретений могу сказать, что главное — укрепление нашего суверенитета, это неизбежный результат того, что сейчас происходит".В 2023-м во Владивосток приехал Ким Чен Ын. Хотя в форуме он не участвовал, его встреча с Путиным не на шутку встревожила американцев и их союзников. Двусторонние контакты на высшем уровне возможны и сейчас.Этот вопрос пока не проясняли. Впрочем, на Западе каждый ВЭФ вызывает беспокойство. Да и визит в Монголию, обхаживаемую Европой и США, недружественные государства не обрадует.
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в мире, монголия, улан-батор, москва, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Монголия, Улан-Батор, Москва, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века"

В планах Путина на неделю — визит в Монголию и посещение ВЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Эта неделя будет традиционно насыщенной для президента России. Владимир Путин отправляется во Владивосток на очередной Восточный экономический форум. По пути встретится с руководством Республики Тыва, а также впервые за многие годы посетит Монголию. О предстоящем турне главы государства — в материале РИА Новости.

Важная дата

Визит в Монголию однодневный. Состоятся переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом. Как уточняют в Кремле, руководители обсудят перспективы "отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Также в программе на 3 сентября — встречи с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Подпишут несколько двусторонних документов.
Кроме того, Путин примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. К слову, в предыдущий раз президент России был в Улан-Баторе пять лет назад, когда отмечали 80-летие этого события.
Бои на территории Монгольской Народной Республики в 1939-м завершились к 31 августа. Путин и Хурэлсух уже обменялись телеграммами с поздравлениями.
"Добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в ту суровую военную пору, являются надежной основой дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Улан-Батором", — отметил, в частности, российский лидер.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков во время боев на Халхин-Голе
Командующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков во время боев на Халхин-Голе - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости
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Командующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков во время боев на Халхин-Голе
Визит организовали по инициативе Хурэлсуха — он передал приглашение еще в октябре 2023-го в Пекине, на полях форума "Один пояс — один путь".

Работая со всеми, не отворачиваться от России

В июле Путин и Хурэлсух уже побеседовали в Астане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, у Монголии статус наблюдателя).
Улан-Батор интересуют и другие международные площадки. Так, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) согласились на переговоры с Монголией о временном торговом соглашении.
Очевидно, сейчас пойдет речь и об этом.
В целом Улан-Батор придерживается многовекторной внешней политики. В последние пару лет там принимали и министра иностранных дел Китая Ван И, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, и главу Франции Эммануэля Макрона, и госсекретаря США Энтони Блинкена.
© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларусь"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора Беларус - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларусь"
Но отношения с Москвой в приоритете. В Генеральной Ассамблее ООН Монголия последовательно отказывается поддерживать антироссийские резолюции.

С корабля на бал

Во Владивостоке 3 сентября открывается IX Восточный экономический форум (ВЭФ). Его проводят ежегодно c 2015 года, за исключением пандемического 2020-го.
Девиз нынешнего: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". В повестке, соответственно, самые разнообразные вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): бизнес-сотрудничество, в первую очередь с Китаем, цифровая безопасность, транспорт, логистика, сокращение вредных выбросов в атмосферу и многое другое.
Программа рассчитана на три дня. Путин прилетит во Владивосток из Улан-Батора в среду.
Накануне он обратился к организаторам и гостям мероприятия. "Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления", — напомнил президент.
Как всегда, он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.
Заявления Путина на форуме — объект пристального внимания во всем мире. Он каждый раз уделяет внимание и мировым вызовам, и конкретным проблемам Дальнего Востока, привлечению в регион инвестиций. На полях ВЭФ заключают сотни соглашений. "Опережающее развитие Дальнего Востока — наш абсолютный приоритет на весь XXI век", — подчеркивал Путин в прошлом году.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

Сигнал для Запада

После выступления президента — обстоятельная дискуссия с гостями. Вопросов задают много, в том числе о ситуации с Украиной и отношениях с Западом.
"Уверен: ничего мы не потеряли и ничего не потеряем, — говорил Путин о санкциях два года назад. — С точки зрения приобретений могу сказать, что главное — укрепление нашего суверенитета, это неизбежный результат того, что сейчас происходит".
В 2023-м во Владивосток приехал Ким Чен Ын. Хотя в форуме он не участвовал, его встреча с Путиным не на шутку встревожила американцев и их союзников. Двусторонние контакты на высшем уровне возможны и сейчас.
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Этот вопрос пока не проясняли. Впрочем, на Западе каждый ВЭФ вызывает беспокойство. Да и визит в Монголию, обхаживаемую Европой и США, недружественные государства не обрадует.
 
В миреМонголияУлан-БаторМоскваВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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