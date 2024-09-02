https://ria.ru/20240902/putin-1969524275.html

Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века"

Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века" - РИА Новости, 02.09.2024

Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века"

Эта неделя будет традиционно насыщенной для президента России. Владимир Путин отправляется во Владивосток на очередной Восточный экономический форум. По пути... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:00

2024-09-02T08:00

2024-09-02T08:08

в мире

монголия

улан-батор

москва

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Эта неделя будет традиционно насыщенной для президента России. Владимир Путин отправляется во Владивосток на очередной Восточный экономический форум. По пути встретится с руководством Республики Тыва, а также впервые за многие годы посетит Монголию. О предстоящем турне главы государства — в материале РИА Новости.Важная датаВизит в Монголию однодневный. Состоятся переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом. Как уточняют в Кремле, руководители обсудят перспективы "отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".Также в программе на 3 сентября — встречи с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.Подпишут несколько двусторонних документов.Кроме того, Путин примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. К слову, в предыдущий раз президент России был в Улан-Баторе пять лет назад, когда отмечали 80-летие этого события.Бои на территории Монгольской Народной Республики в 1939-м завершились к 31 августа. Путин и Хурэлсух уже обменялись телеграммами с поздравлениями."Добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в ту суровую военную пору, являются надежной основой дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Улан-Батором", — отметил, в частности, российский лидер.Визит организовали по инициативе Хурэлсуха — он передал приглашение еще в октябре 2023-го в Пекине, на полях форума "Один пояс — один путь".Работая со всеми, не отворачиваться от РоссииВ июле Путин и Хурэлсух уже побеседовали в Астане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, у Монголии статус наблюдателя).Улан-Батор интересуют и другие международные площадки. Так, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) согласились на переговоры с Монголией о временном торговом соглашении.Очевидно, сейчас пойдет речь и об этом.В целом Улан-Батор придерживается многовекторной внешней политики. В последние пару лет там принимали и министра иностранных дел Китая Ван И, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, и главу Франции Эммануэля Макрона, и госсекретаря США Энтони Блинкена. Но отношения с Москвой в приоритете. В Генеральной Ассамблее ООН Монголия последовательно отказывается поддерживать антироссийские резолюции.С корабля на балВо Владивостоке 3 сентября открывается IX Восточный экономический форум (ВЭФ). Его проводят ежегодно c 2015 года, за исключением пандемического 2020-го.Девиз нынешнего: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". В повестке, соответственно, самые разнообразные вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): бизнес-сотрудничество, в первую очередь с Китаем, цифровая безопасность, транспорт, логистика, сокращение вредных выбросов в атмосферу и многое другое.Программа рассчитана на три дня. Путин прилетит во Владивосток из Улан-Батора в среду.Накануне он обратился к организаторам и гостям мероприятия. "Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления", — напомнил президент.Как всегда, он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.Заявления Путина на форуме — объект пристального внимания во всем мире. Он каждый раз уделяет внимание и мировым вызовам, и конкретным проблемам Дальнего Востока, привлечению в регион инвестиций. На полях ВЭФ заключают сотни соглашений. "Опережающее развитие Дальнего Востока — наш абсолютный приоритет на весь XXI век", — подчеркивал Путин в прошлом году.Сигнал для ЗападаПосле выступления президента — обстоятельная дискуссия с гостями. Вопросов задают много, в том числе о ситуации с Украиной и отношениях с Западом."Уверен: ничего мы не потеряли и ничего не потеряем, — говорил Путин о санкциях два года назад. — С точки зрения приобретений могу сказать, что главное — укрепление нашего суверенитета, это неизбежный результат того, что сейчас происходит".В 2023-м во Владивосток приехал Ким Чен Ын. Хотя в форуме он не участвовал, его встреча с Путиным не на шутку встревожила американцев и их союзников. Двусторонние контакты на высшем уровне возможны и сейчас.Этот вопрос пока не проясняли. Впрочем, на Западе каждый ВЭФ вызывает беспокойство. Да и визит в Монголию, обхаживаемую Европой и США, недружественные государства не обрадует.

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в мире, монголия, улан-батор, москва, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)