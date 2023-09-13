На Западе встрепенутся. Какие сигналы послали Путин и Ким с космодрома
Путин и Ким Чен Ын обсудили вопросы безопасности в Европе
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
© POOL
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На Дальнем Востоке состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Повестка была обширной, беседа длилась несколько часов. О том, что обсуждали и какие приняли решения, — в материале РИА Новости.
Долгая дорога на Восточный
О том, что Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным, сообщили несколько дней назад. До этого руководитель КНДР был в России в 2019-м. Нынешний его визит — первый заграничный после пандемии коронавируса. Так сложились обстоятельства: российский лидер прибыл на ВЭФ на Дальний Восток. Отсюда до Пхеньяна недалеко.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русском
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русском
Ким Чен Ын по соображениям безопасности передвигается только на бронированном поезде — небыстром из-за внушительного веса. Тринадцатого сентября он приехал в Россию. Путин принял его на космодроме Восточный.
"Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь, и вам, и вашим коллегам это интересно", — сказал он первым делом. Действительно, у Пхеньяна серьезные космические амбиции. Одиннадцать лет назад КНДР стала десятой державой, выведшей спутник (это был "Кванменсон-3") на околоземную орбиту.
"Наша встреча проходит в особое все-таки время. Совсем недавно Корейская Народно-Демократическая Республика отмечала 75 лет своего создания, основания, — продолжил Путин. — Семьдесят пять лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное, независимое государство — Корейскую Народно-Демократическую Республику". Президент напомнил и о поддержке СССР в Корейской войне — одном из первых прокси-конфликтов в противостоянии Запада и Востока. Советские летчики помогали северянам бороться с американцами в небе.
Ким, в свою очередь, выразил признательность и отметил, что на нынешнем этапе для КНДР "самый первый приоритет — отношения с Российской Федерацией".
"Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и безопасности в противовес гегемонистским силам, — подчеркнул он. — <…> Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства". К слову, в ООН Северная Корея одна из немногих последовательно выступает против антироссийских резолюций.
От ВТС до туризма
На Восточном главы государств осмотрели стартовые комплексы "Ангара" и "Союз-2", Ким оставил запись в книге почетных гостей космодрома. Его сопровождала делегация военных. Они внимательно изучали российские разработки.
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
После переговоров в широком составе Путин и Ким остались наедине. Затем — обед. В меню — традиционные блюда русской кухни с дальневосточной спецификой.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заранее предупреждал, что никаких совместных итоговых заявлений не предусмотрено. Но Путин рассказал об обширных планах Кима в России. Северокорейский лидер посетит Комсомольск-на-Амуре, осмотрит заводы, в том числе военные. Во Владивостоке его познакомят с возможностями российского Тихоокеанского флота. Также президент указал, что у Москвы и Пхеньяна широкие перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС), даже несмотря на внешние факторы. "Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, — мы обсуждаем, думаем об этом", — уточнил Путин в телеэфире.
Глава КНДР сообщил, что на переговорах обсуждали вопросы безопасности на Корейском полуострове и в Европе. "Пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия", — пояснил он.
Затрагивали и сотрудничество в сфере сельского хозяйства, туризма и, что важно для всего региона, развития логистической инфраструктуры.
Деятельный союзник
Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что даже сам факт встречи двух лидеров после более чем четырехлетнего перерыва — позитивный для обоих государств.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
"Нам есть что обсудить, учитывая меняющуюся ситуацию и в мире, и в регионе, — говорит руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр Жебин. — Тем более что совсем недавно в Кэмп-Дэвиде США, Южная Корея и Япония фактически создали новый военный альянс. Необходимо реагировать на такие шаги".
Помимо этого, продолжает эксперт, Москва и Пхеньян могут синхронизировать действия на международных площадках — сейчас как раз проходит сессия Генассамблеи ООН — и активнее сотрудничать в тех областях, которые пострадали от западных санкций.
"Такой контакт в нынешних международных условиях — важный знак, — отмечает руководитель Центра изучения современного Китая Института востоковедения Андрей Виноградов. — Россия демонстрирует, что у нее есть союзники — и это деятельные игроки. Символично и то, что встреча состоялась на космодроме. Значит, сотрудничество в этой сфере более чем возможно, и речь не только о спутниках. Это, безусловно, заставит встрепенуться и Сеул, и Токио, и Вашингтон".
Наконец, значимости переговорам придает и то, что была беседа с глазу на глаз, добавляет эксперт. Несмотря на санкции, обе страны готовы взаимодействовать в самых разных областях. И это непременно обеспокоит Запад, вновь высветив безрезультатность его политики.