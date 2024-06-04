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Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора "Беларус" - РИА Новости, 04.06.2024
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10:37 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/lukashkenko-1950336689.html
Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора "Беларус"
Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора "Беларус" - РИА Новости, 04.06.2024
Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора "Беларус"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларус", в ответ получил двух скакунов. сообщил Sputnik РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:37
2024-06-04T10:37
в мире
монголия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларус", в ответ получил двух скакунов. сообщил Sputnik Беларусь. Лукашенко 1-4 июня находится в Монголии с государственным визитом. "В завершение встречи президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларус" различных моделей. В свою очередь Унаагийн Хурэлсух подарил Александру Лукашенко пару монгольских скакунов" - сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Лукашенко посетил загородный центр монгольской культуры и ознакомился с самобытными традициями и обычаями народа Монголии. По информации пресс-службы, сразу по прибытии лидеры стран на территории центра посадили сибирские ели. "В честь высокого гостя из Беларуси для глав государств воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля Наадам. Вокальные и хореографические номера демонстрируются вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Один из них – борьба", - сказано в сообщении. Также Лукашенко продемонстрировали традиционный монгольский лук для стрельбы. Вместе с монгольским коллегой он опробовал лук, стрела улетела более чем на 75 метров, отметили в пресс-службе главы белорусского государства.
https://ria.ru/20240603/lukashenko-1950194263.html
https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html
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в мире, монголия, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Монголия, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора "Беларус"

Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора, в ответ получил двух коней

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларус", в ответ получил двух скакунов. сообщил Sputnik Беларусь.
Лукашенко 1-4 июня находится в Монголии с государственным визитом.
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"В завершение встречи президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларус" различных моделей. В свою очередь Унаагийн Хурэлсух подарил Александру Лукашенко пару монгольских скакунов" - сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Лукашенко посетил загородный центр монгольской культуры и ознакомился с самобытными традициями и обычаями народа Монголии. По информации пресс-службы, сразу по прибытии лидеры стран на территории центра посадили сибирские ели. "В честь высокого гостя из Беларуси для глав государств воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля Наадам. Вокальные и хореографические номера демонстрируются вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Один из них – борьба", - сказано в сообщении.
Также Лукашенко продемонстрировали традиционный монгольский лук для стрельбы. Вместе с монгольским коллегой он опробовал лук, стрела улетела более чем на 75 метров, отметили в пресс-службе главы белорусского государства.
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