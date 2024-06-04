https://ria.ru/20240604/lukashkenko-1950336689.html

Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора "Беларус"

Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора "Беларус" - РИА Новости, 04.06.2024

Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора "Беларус"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларус", в ответ получил двух скакунов. сообщил Sputnik РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:37

2024-06-04T10:37

2024-06-04T10:37

в мире

монголия

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларус", в ответ получил двух скакунов. сообщил Sputnik Беларусь. Лукашенко 1-4 июня находится в Монголии с государственным визитом. "В завершение встречи президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора "Беларус" различных моделей. В свою очередь Унаагийн Хурэлсух подарил Александру Лукашенко пару монгольских скакунов" - сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Лукашенко посетил загородный центр монгольской культуры и ознакомился с самобытными традициями и обычаями народа Монголии. По информации пресс-службы, сразу по прибытии лидеры стран на территории центра посадили сибирские ели. "В честь высокого гостя из Беларуси для глав государств воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля Наадам. Вокальные и хореографические номера демонстрируются вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Один из них – борьба", - сказано в сообщении. Также Лукашенко продемонстрировали традиционный монгольский лук для стрельбы. Вместе с монгольским коллегой он опробовал лук, стрела улетела более чем на 75 метров, отметили в пресс-службе главы белорусского государства.

https://ria.ru/20240603/lukashenko-1950194263.html

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

монголия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия, белоруссия, александр лукашенко