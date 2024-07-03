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"Без России не получится". О чем договорился Путин с партнерами в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
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18:22 03.07.2024 (обновлено: 19:02 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/shos-1957183119.html
"Без России не получится". О чем договорился Путин с партнерами в Астане
"Без России не получится". О чем договорился Путин с партнерами в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
"Без России не получится". О чем договорился Путин с партнерами в Астане
В столице Казахстана проходит двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Естественно, с участием Владимира Путина. Первый день он посвятил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:22
2024-07-03T19:02
в мире
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
си цзиньпин
шос
саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В столице Казахстана проходит двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Естественно, с участием Владимира Путина. Первый день он посвятил по большей части двусторонним рабочим встречам. О главном, что прозвучало в Астане, — в материале РИА Новости.Наилучший период в историиМировое внимание было приковано к переговорам президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Хотя они виделись относительно недавно — в мае в Пекине, нашлось что обсудить. Как известно, набирающая силу связка Москва — Пекин очень беспокоит Запад."Наши страны стояли у истоков Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году", — напомнил Путин. И с расширением круга участников ШОС "укрепилась в роли одной из ключевых опор справедливого глобального миропорядка"."Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории, — указал президент. — Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга".Сотрудничество, уточнил он, не направлено против кого бы то ни было. "Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов", — подчеркнул Путин.Развивается торговля, что отмечали и в ходе его майского визита в Пекин. "И сегодня можем еще раз это констатировать. За первое полугодие мы видим позитивную динамику", — уточнил он. Те же тенденции и в туристической сфере: в январе — мае только безвизовым групповым туризмом воспользовались более 260 тысяч человек.В целом взаимодействие Москвы и Пекина "выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", заключил президент."Встречи на полях многосторонних мероприятий — это не только добрая традиция между нами, но и воплощение высокого уровня китайско-российских отношений", — указал, в свою очередь, председатель Си.И добавил: "В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе".Тет-а-тет главы государств общались почти час. Обсудили и международную повестку. "В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о содержании переговоров.Туризм и АЭСЕще одна встреча, которая явно беспокоит Запад, — с Реджепом Тайипом Эрдоганом. У Анкары в ШОС — статус партнера по диалогу."Несмотря на все сложности текущего момента в мире, тем не менее отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, — отметил Путин. — Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне — 55 миллиардов долларов".Реализуются все совместные крупные проекты. Хорошие результаты в сфере туризма. "За прошлый год наблюдали, наверное, рекордное число наших туристов в Турции — 6,3 миллиона", — привел статистику президент. И поблагодарил коллегу за условия, создаваемые для россиян."Конечно, мы продолжаем активно работать по ряду важнейших направлений международной политики, находимся в постоянном контакте с вами. И наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласовывают позиции по ключевым направлениям", — подчеркнул Путин.Эрдоган напомнил о совместном строительстве атомной электростанции "Аккую", на очереди — АЭС в Синопе. "Я верю, что последуют серьезные шаги", — сказал он. И пригласил российского коллегу в Турцию "в кратчайшее время".За закрытыми дверьми они тоже провели около часа. По сообщению канцелярии турецкого президента, обсуждали ситуацию в Сирии, а также Ближний Восток и Украину.30 миллиардов долларовОтдельно встретился Путин c президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава принимающей саммит ШОС страны предложил российскому лидеру совершить еще один визит в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть вас — теперь уже с государственным визитом в нашей стране", — отметил Токаев."Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение — оно, безусловно, принимается", — ответил Путин."Мы с вами в постоянном контакте, — напомнил российский президент. — Товарооборот растет. Он достиг почти 30 миллиардов долларов. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов".Токаев оценил двустороннее сотрудничество как развивающееся "по восходящей линии". Президент Казахстана подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года. "По сути, они олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств", — заявил он.Японские агрессоры, "Север — Юг" и нефтьМонголия в ШОС — наблюдатель. Москва — один из основных торговых партнеров Улан-Батора: Путину и Ухнаагийн Хурэлсуху было о чем побеседовать. Российский лидер по традиции обратился к истории: "В этом году мы отмечаем знаковую дату — 85 лет победы на реке Халхин-Гол над японскими агрессорами". Что касается современности, то страны набрали "хороший темп" по торговле, несмотря на некоторое снижение в 2023-м.С президентом Азербайджана (партнер по диалогу) Ильхамом Алиевым Путин обсудил товарооборот (в первом полугодии — рост на 13 процентов), гуманитарное сотрудничество, а также инфраструктурные проекты. "Конечно, здесь на первое место выходит известная трасса "Север — Юг", — уточнил он."Мы решительно настроены на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории", — ответил Алиев. Помимо этого, и "в энергетической сфере есть новые идеи", "соответствующие структуры находятся в постоянном контакте".В беседе с премьер-министром Пакистана (в ШОС — с 2017-го) Шахбазом Шарифом президент России особо выделил два направления: энергетика и агропромышленный бизнес. Москва готова наращивать поставки энергоносителей, все больше зерновых уходит на пакистанский рынок. "Мы получили нефть от вашей великой страны, мы очень признательны за это. Мы должны и дальше следовать по этому пути", — подтвердил Шариф.В программе второго дня саммита — пленарное заседание и встреча в формате "ШОС плюс", на которую приглашены руководители государств — наблюдателей и партнеров по диалогу, главы международных организаций. Кроме того, в ШОС примут Белоруссию. Потом подпишут Астанинскую декларацию и другие совместные документы.
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в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
"Без России не получится". О чем договорился Путин с партнерами в Астане

Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент России Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В столице Казахстана проходит двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Естественно, с участием Владимира Путина. Первый день он посвятил по большей части двусторонним рабочим встречам. О главном, что прозвучало в Астане, — в материале РИА Новости.

Наилучший период в истории

Мировое внимание было приковано к переговорам президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Хотя они виделись относительно недавно — в мае в Пекине, нашлось что обсудить. Как известно, набирающая силу связка Москва — Пекин очень беспокоит Запад.
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
© POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
"Наши страны стояли у истоков Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году", — напомнил Путин. И с расширением круга участников ШОС "укрепилась в роли одной из ключевых опор справедливого глобального миропорядка".
"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории, — указал президент. — Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга".
Сотрудничество, уточнил он, не направлено против кого бы то ни было. "Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов", — подчеркнул Путин.
Развивается торговля, что отмечали и в ходе его майского визита в Пекин. "И сегодня можем еще раз это констатировать. За первое полугодие мы видим позитивную динамику", — уточнил он. Те же тенденции и в туристической сфере: в январе — мае только безвизовым групповым туризмом воспользовались более 260 тысяч человек.
В целом взаимодействие Москвы и Пекина "выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", заключил президент.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
"Встречи на полях многосторонних мероприятий — это не только добрая традиция между нами, но и воплощение высокого уровня китайско-российских отношений", — указал, в свою очередь, председатель Си.
И добавил: "В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе".
Тет-а-тет главы государств общались почти час. Обсудили и международную повестку. "В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о содержании переговоров.

Туризм и АЭС

Еще одна встреча, которая явно беспокоит Запад, — с Реджепом Тайипом Эрдоганом. У Анкары в ШОС — статус партнера по диалогу.
"Несмотря на все сложности текущего момента в мире, тем не менее отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, — отметил Путин. — Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне — 55 миллиардов долларов".
Реализуются все совместные крупные проекты. Хорошие результаты в сфере туризма. "За прошлый год наблюдали, наверное, рекордное число наших туристов в Турции — 6,3 миллиона", — привел статистику президент. И поблагодарил коллегу за условия, создаваемые для россиян.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
"Конечно, мы продолжаем активно работать по ряду важнейших направлений международной политики, находимся в постоянном контакте с вами. И наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласовывают позиции по ключевым направлениям", — подчеркнул Путин.
Эрдоган напомнил о совместном строительстве атомной электростанции "Аккую", на очереди — АЭС в Синопе. "Я верю, что последуют серьезные шаги", — сказал он. И пригласил российского коллегу в Турцию "в кратчайшее время".
За закрытыми дверьми они тоже провели около часа. По сообщению канцелярии турецкого президента, обсуждали ситуацию в Сирии, а также Ближний Восток и Украину.

30 миллиардов долларов

Отдельно встретился Путин c президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава принимающей саммит ШОС страны предложил российскому лидеру совершить еще один визит в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
"Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть вас — теперь уже с государственным визитом в нашей стране", — отметил Токаев.
"Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение — оно, безусловно, принимается", — ответил Путин.
"Мы с вами в постоянном контакте, — напомнил российский президент. — Товарооборот растет. Он достиг почти 30 миллиардов долларов. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов".
Токаев оценил двустороннее сотрудничество как развивающееся "по восходящей линии". Президент Казахстана подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года. "По сути, они олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств", — заявил он.

Японские агрессоры, "Север — Юг" и нефть

Монголия в ШОС — наблюдатель. Москва — один из основных торговых партнеров Улан-Батора: Путину и Ухнаагийн Хурэлсуху было о чем побеседовать. Российский лидер по традиции обратился к истории: "В этом году мы отмечаем знаковую дату — 85 лет победы на реке Халхин-Гол над японскими агрессорами". Что касается современности, то страны набрали "хороший темп" по торговле, несмотря на некоторое снижение в 2023-м.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
С президентом Азербайджана (партнер по диалогу) Ильхамом Алиевым Путин обсудил товарооборот (в первом полугодии — рост на 13 процентов), гуманитарное сотрудничество, а также инфраструктурные проекты. "Конечно, здесь на первое место выходит известная трасса "Север — Юг", — уточнил он.
"Мы решительно настроены на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории", — ответил Алиев. Помимо этого, и "в энергетической сфере есть новые идеи", "соответствующие структуры находятся в постоянном контакте".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
В беседе с премьер-министром Пакистана (в ШОС — с 2017-го) Шахбазом Шарифом президент России особо выделил два направления: энергетика и агропромышленный бизнес. Москва готова наращивать поставки энергоносителей, все больше зерновых уходит на пакистанский рынок. "Мы получили нефть от вашей великой страны, мы очень признательны за это. Мы должны и дальше следовать по этому пути", — подтвердил Шариф.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
В программе второго дня саммита — пленарное заседание и встреча в формате "ШОС плюс", на которую приглашены руководители государств — наблюдателей и партнеров по диалогу, главы международных организаций. Кроме того, в ШОС примут Белоруссию. Потом подпишут Астанинскую декларацию и другие совместные документы.
 
В миреТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСи ЦзиньпинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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