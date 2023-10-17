https://ria.ru/20231017/politika-1903394274.html

Между Азией и Европой. О чем договорился Путин с партнерами в Китае

Между Азией и Европой. О чем договорился Путин с партнерами в Китае - РИА Новости, 17.10.2023

Между Азией и Европой. О чем договорился Путин с партнерами в Китае

В Пекине завершился первый день международного форума "Один пояс, один путь". В Китай прибыли десятки высокопоставленных зарубежных гостей, в том числе... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:31

2023-10-17T17:31

2023-10-17T17:51

россия

китай

владимир путин

виктор орбан

си цзиньпин

евразийский экономический союз

форум "один пояс - один путь"

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пекине завершился первый день международного форума "Один пояс, один путь". В Китай прибыли десятки высокопоставленных зарубежных гостей, в том числе президент России. Завтра он выступит перед собравшимися — сразу после председателя КНР Си Цзиньпина. Затем — двусторонние переговоры. Сегодня Путин провел немало встреч с другими участниками мероприятия. О самом важном, что было сказано, — в материале РИА Новости.Ответный визитМеждународный форум, посвященный инициативе Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", проходит в третий раз. На предыдущих Владимир Путин также присутствовал. Нынешний его визит в Китай — одновременно и ответный: председатель КНР посещал Москву в марте. Тогда Си и пригласил президента России в гости. Кроме того, подписали ключевые документы о развитии сотрудничества.Хотя "Один пояс, один путь" охватывает более чем 150 государств, в Пекине выделяют российское участие. Накануне вылета Путина из Москвы Медиакорпорация Китая записала с ним масштабное интервью. В беседе нашлось время и для бытовых тем вроде увлечения президента хоккеем, и для обстоятельной оценки сотрудничества России и КНР. Показательно, что в главный, второй день форума именно Путину дали слово сразу после выступления Си. И публичными речами дело не ограничится. Состоятся переговоры в узком (с участием ключевых членов делегаций) и расширенном составах.Но и сегодня программа у Путина в Китае была насыщенной. В Кремле заранее предупреждали о серии двусторонних встреч.Новое приглашение давних партнеровВскоре после прибытия в пекинский международный аэропорт Шоуду президент побеседовал с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом. Путин подчеркнул, что связи "развиваются в традиционно дружеском ключе". В следующем году Москва и Ханой отметят тридцатилетие базового Договора об основах дружественных отношений, но и без этого у них глубокие корни.Главное сейчас — экономика, торговля. В прошлом году был некоторый спад, сейчас ситуация улучшилась. "Рост составил за первые шесть месяцев текущего года шесть с лишним процентов. Для того чтобы торговые связи развивались нужными темпами, работает смешанная правительственная комиссия, — напомнил Путин. — <…> С 2015 года действует соглашение о свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом, и думаю, что этот потенциал еще до конца не раскрыт". Летом в Санкт-Петербурге открыли памятник Хо Ши Мину. "Очень важный момент, который является символом наших отношений", — отметил российский президент.Также упомянув тесное сотрудничество, Во Ван Тхыонг подчеркнул: "В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом". "Мы последовательно придаем важное значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства", — заверил он и пригласил Путина к себе в страну с официальным визитом.Из Азии в ЕСЗатем — переговоры с представителем недружественного Евросоюза, венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. "В сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограниченны — признал президент России. — Тем не менее <…> со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия". Конечно, торгово-экономическое взаимодействие ослабело. "За первые семь месяцев падение — минус 35 процентов. <...> Есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно", — отметил Путин. И указал на важность обмена мнениями по ситуации в мире, даже несмотря на разницу во взглядах.Орбан назвал эту встречу с Путиным наиболее сложной за все их общение с 2014-го: "В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились"."Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот: целью всегда было наладить и взаимно расширять наилучшие контакты. И нам это удалось", — уверен премьер. Отдельно он поблагодарил российские корпорации, включая "Газпром", за соблюдение обязательств. "Поэтому нам удалось спасти очень многое из того, чего мы ранее достигли. Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, сводятся на нет из-за таких причин, в которых он никак не виновен", — заключил Орбан. "Всех в Европе сегодня волнует один вопрос: будет ли прекращение огня на Украине? Для нас, венгров, самое главное — прекратить поток беженцев, санкции и войны у соседей!" — написал он в соцсети уже после переговоров.Миллион туристов и большие планыПремьер Таиланда Сеттха Тхависин, только в августе занявший пост, с Путиным встретился впервые. Но между Москвой и Бангкоком — устоявшиеся связи, в том числе на уровне властей и бизнеса обеих столиц."Таиланд — старейший партнер России в Юго-Восточной Азии", — подчеркнул Путин. В прошлом году исполнилось 125 лет установления дипотношений между странами. Хотя товарооборот из-за мировой турбулентности и снизился, действует двусторонняя комиссия. "Что отрадно, не прекращаются отношения в гуманитарной сфере. На сегодняшний день 150 студентов из Таиланда учатся в России. Увеличивается турпоток, за январь — сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян. В 2024-25-м у нас ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма", — напомнил глава государства.Развиваются отношения и с Монголией. Президент Ухнаагийн Хурэлсух сказал Путину, что Россия всегда была "приоритетом нашей внешней политики". Отметил множество совместных проектов: "энергетика, железные дороги, автомагистрали". Хурэлсух тоже пригласил коллегу в гости.Кульминацией первого дня пекинского форума стала встреча Си Цзиньпина с главами делегаций. Владимир Путин во время церемонии фотографирования пообщался с китайским председателем и его супругой, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым — впрочем, недолго.Для полноценных бесед еще есть время. С Си обстоятельные переговоры состоятся завтра.

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россия, китай, владимир путин, виктор орбан, си цзиньпин, евразийский экономический союз, форум "один пояс - один путь"