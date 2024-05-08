https://ria.ru/20240508/eaes-1944815345.html

Новый центр силы. О чем Путин договорился с партнерами

Новый центр силы. О чем Путин договорился с партнерами - РИА Новости, 08.05.2024

Новый центр силы. О чем Путин договорился с партнерами

В Москве состоялось первое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета — руководящего органа ЕАЭС. В российскую столицу прибыли главы... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:46

2024-05-08T21:46

2024-05-08T22:39

в мире

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никол пашинян

евразийский экономический союз

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве состоялось первое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета — руководящего органа ЕАЭС. В российскую столицу прибыли главы государств, в том числе и премьер Армении Никол Пашинян. С ним у Владимира Путин прошла отдельная двусторонняя встреча. О том, что обсудили, — в материале РИА Новости.Знаковая встречаРуководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) в предыдущий раз собирались в Санкт-Петербурге в декабре. Подвели итоги годового председательствования России, наметили планы на будущее. Путин тогда охарактеризовал ЕАЭС как "авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой".В 2024-м в рамках ежегодной ротации в организации председательствует Армения. Нынешнее заседание символично сразу по нескольким причинам. Во-первых, завтра — День Победы. Большинство глав государств задержатся в Москве, чтобы принять участие в празднике.Во-вторых, это первое международное мероприятие для Путина после его пятой инаугурации накануне. Наконец, заседание — юбилейное. Десять лет назад, 29 мая, в Астане подписали Договор о ЕАЭС, сменившем Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, лидеры по привычке используют и это наименование).К "Пятерке" присоединились также руководители стран, имеющих при ЕАЭС статус наблюдателей: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и его коллега с Кубы Мигель Диас-Канель, прибывший в Москву днем ранее.Повестка с декабря накопилась обширная. Условились вступить в переговоры с Монголией о временном торговом соглашении, внести изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии, обсудить протокол об электронном обмене информацией с Вьетнамом и многое другое.Десятки миллиардов долларовСаммит стартовал в узком составе. "Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей, что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", — отметил Путин перед переговорами.ЕАЭС утвердился в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, напомнил российский президент."За десять лет своего существования Евразийский экономический союз стал значимой для экономик наших стран площадкой тесного экономического взаимодействия государств-членов", — вторил Путину и Пашинян.Затем состоялись консультации в расширенном формате. "Армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС, и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества", — заявил Пашинян.Александр Лукашенко указал, что именно усилия России по укреплению партнерства в ЕАЭС сейчас "важны как никогда". По его словам, принятые меры объективно способствовали расширению взаимной торговли. "По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105 процентов, в абсолютных цифрах — около 90 миллиардов долларов", — уточнил президент Белоруссии. Руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что в условиях надвигающихся экономических вызовов ЕАЭС должен стать более гибким и эффективным.Главы государств подписали ряд соглашений, назначили следующую встречу — в декабре, вновь в Санкт-Петербурге. И продолжили общение за дружеским обедом, к которому присоединились также руководители делегаций из стран СНГ."Точки над i"?Большой интерес вызвала двусторонняя встреча Путина и Пашиняна. Армянский премьер в последние месяцы неоднократно критически высказывался о партнерах по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, его не устраивала позиция Москвы по поводу конфликта Еревана с Баку.Армения проигнорировала несколько мероприятий по линии ОДКБ. Пашинян даже заявлял о заморозке членства в этой организации. Хотя в российском МИД отметили: там исходят из того, что закавказская республика остается полноправным участником ОДКБ с соответствующими правами и обязательствами.В Кремле констатировали, что между Москвой и Ереваном действительно "накопились проблемные вопросы". "Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Помощник президента Юрий Ушаков напомнил, что после декабрьского саммита лидеры России и Армении "практически не общались". "Мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i", — добавил он.Сейчас напряженность между Ереваном и Баку — что было раздражителем и для армяно-российских отношений — заметно ослабела. Стороны, в частности, приступили к делимитации и демаркации границ по образцу 1991 года. А Пашинян сменил риторику с откровенно антиазербайджанской на относительно конструктивную, призывая сограждан "торговать" с соседом и положить конец двадцатилетнему "беспределу".После переговоров Пашинян отправится в Ереван. Остальные гости 9 Мая посетят военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

https://ria.ru/20240508/odkb-1944784837.html

https://ria.ru/20240508/tokaev-1944812901.html

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