https://ria.ru/20220907/politika-1815132475.html

"Стоит задуматься". Путин с Дальнего Востока послал четкий сигнал Западу

"Стоит задуматься". Путин с Дальнего Востока послал четкий сигнал Западу - РИА Новости, 07.09.2022

"Стоит задуматься". Путин с Дальнего Востока послал четкий сигнал Западу

Президент России выступил на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Владимир Путин затронул актуальные международные темы, в том числе специальную... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:22

2022-09-07T14:22

2022-09-07T15:56

владимир путин

дальний восток

россия

g7

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России выступил на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Владимир Путин затронул актуальные международные темы, в том числе специальную военную операцию на Украине, вывоз зерна из черноморских портов. О главном, что он сказал, — в материале РИА Новости.Сделка по зерну под вопросомВосточный экономический форум (ВЭФ) проходит уже в седьмой раз. Цель ежегодного мероприятия — привлечь инвестиции на Дальний Восток. В предыдущие годы на форуме заключили сотни экономических соглашений с региональными игроками, включая ныне недружественную Японию. На сей раз большое внимание уделили международной обстановке в целом и вокруг Украины в частности. Лейтмотив сформулировали так: "На пути к многополярному миру".Помимо Путина в пленарной сессии участвовали Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Армении Никол Пашинян, глава правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. По видеосвязи выступили лидеры Индии (Нарендра Моди), Малайзии (Исмаил Сабри Якоб) и Вьетнама (Фам Минь Тинь).Открывая сессию, президент России напомнил, что в 2020-м форум отменили из-за коронавируса. Однако теперь "на смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира"."Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет — это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий", — подчеркнул Путин.По его словам, западная активность ухудшает положение во всем мире и в первую очередь — в наименее защищенных странах. "Беднейшие государства и вовсе теряют доступ к важнейшим продовольственным товарам, так как скупка развитыми странами провоцирует резкий рост цен", — отметил российский лидер, приведя в пример "зерновую сделку", заключенную при посредничестве Турции в интересах Африки."Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. <…> Результат — докладываю вам, уважаемые коллеги: если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза", — указал Путин. "Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту", — добавил он.Постпред России при ООН Василий Небензя также заявлял, что не исключает отказа Москвы от продления "зерновой сделки". Она действует с конца июля в течение 120 дней, после чего потребуется новое соглашение."Главное — укрепление суверенитета"На вопрос модератора Ильи Доронова о потерях и приобретениях России после начала специальной военной операции, Путин ответил: страна ни в чем не проиграла."Уверен: ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретений могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, это неизбежный результат того, что сейчас происходит", — сказал президент.По его словам, СВО — лишь ответная мера на военную агрессию, начатую украинскими властями в 2014-м. "Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца", — заверил Путин."Чушь и бред"Не обошлось и без обсуждения недавних инициатив коллективного Запада. Страны "Большой семерки" (G7), как известно, в конце прошлой недели договорились о потолке цен на газ и нефть из России. Министр энергетики Николай Шульгинов пояснил: в таком случае Москва просто перенаправит энергопотоки в дружественные страны. А страны G7 в их число не входят.Путин высказался еще жестче: "Столкнувшись с тем, что сейчас происходит (в сфере энергообеспечения. — Прим. ред.), думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, которая приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе".И напомнил: Москва предлагала опираться в ценообразовании на долгосрочные контракты, проблемы возникли именно из-за позиции стран-импортеров.Дальний Восток становится ближеРазумеется, президент уделил внимание и развитию Дальнего Востока.Для региона предусмотрены особые льготы. "С помощью кредита по ставке в два процента новое жилье приобрели уже 48 тысяч семей. В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки: теперь ее могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста", — подчеркнул глава государства.Для молодых специалистов, приезжающих на Дальний Восток или оканчивающих там учебные заведения и устраивающихся на работу, построят десять тысяч арендных квартир. "Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов", — уточнил Путин.ВЭФ-2022 закроется 8 сентября. Пока официальной информации о заключенных там сделках нет, но очевидно, что одна из целей форума уже достигнута: российский лидер в очередной раз обозначил для Запада позицию Москвы, предостерегая недружественные страны от недальновидных шагов.

https://ria.ru/20220907/vef-2022-1815017779.html

https://ria.ru/20220907/putin-1815013019.html

https://ria.ru/20220907/atr-1815035910.html

https://ria.ru/20220905/potolok-1814647444.html

https://realty.ria.ru/20220907/fsk-1815078428.html

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владимир путин, дальний восток, россия, g7, восточный экономический форум — 2022 (вэф), украина, санкции в отношении россии