https://ria.ru/20240823/kharris-1867615032.html

Камала Харрис: что известно о главном претенденте на пост президента США

Камала Харрис: биография, образование, карьера и личная жизнь кандидата в президенты США

Камала Харрис: что известно о главном претенденте на пост президента США

Камала Харрис — первая женщина на посту вице-президента США. Национальность (у нее африканские и индийские корни) сыграла важную роль в ее политической карьере. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:12

2024-08-23T10:12

2024-08-23T10:12

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Камала Харрис — первая женщина на посту вице-президента США. Национальность (у нее африканские и индийские корни) сыграла важную роль в ее политической карьере. О биографии кандидата на пост президента США — в материале РИА Новости.Камала ХаррисКамала Харрис (полное имя Камала Деви Харрис) родилась 20 октября 1964-го в городе Окленд, штат Калифорния.Оба ее родителя — не американского происхождения. Мать, Шьямала Гопалан, переехала в США из Индии в 1958-м. На американской земле получила ученую степень и работала биологом. Отец, Дональд Джаспер Харрис, — с Ямайки. В Штаты прибыл в 1961-м для работы в аспирантуре Калифорнийского университета, где спустя пять лет получил докторскую степень по экономике.У Камалы есть младшая сестра, Майя Лакшми Харрис, работающая юристом и телеведущей.Детство и юностьПервые годы жизни Камала провела с родителями в калифорнийском городе Беркли. В 1966-м семья Харрис перебралась в Чикаго, штат Иллинойс, где Шьямала и Дональд получили работу в местном университете.На этом переезды не закончились. Родители Камалы регулярно получали новые предложения по работе, в основном, университетской. Поэтому во второй половине 1960-х то и дело меняли места жительства в пределах штатов Среднего Запада (один из четырех регионов США, имеет границу с Канадой, которая еще сыграет роль в жизни будущего вице-президента).В 1970-м Шьямала с дочерьми вернулась в Беркли, отец остался в другом штате на работе. К тому моменту, когда Камала отправилась в начальную школу, в США началась программа десегрегации. В ее рамках темнокожих учеников переводили в школы более благополучных "белых" районов. И возили туда на автобусах, откуда и взялось народное название программы "басинг" (от англ. bus — автобус).Несмотря на обучение в "белой" школе, национальность Камалы накладывала отпечаток на ее жизнь. Когда она была в первом классе, родители развелись. И впоследствии Харрис вспоминала: когда они с Майей приезжали на выходные к отцу, его соседи не разрешали своим детям играть с ними — из-за цвета кожи.Одновременно происхождение вылилось в то, что сестры активно впитывали родную для них культуру: посещали афроамериканскую церковь Окленда, где пели в детском хоре, местный афроамериканский культурный центр, а также индуистский храм. Нередко летали к родственникам в Индию.ОбразованиеВ двенадцатилетнем возрасте Камала переехала в Квебек: ее мать пригласили на работу в медицинский центр в Монреале. В Канаде Харрис окончила франкоязычную начальную школу. Однако французский, по собственному признанию, давался ей тяжело. Так что впоследствии Шьямала по просьбе дочери отправила ее в англоязычную среднюю школу. Камала едва успела — спустя год в провинции Квебек приняли закон, обязывающий приезжих продолжать обучение на французском языке.Уже в старшей школе подруга Харрис поделилась с ней печальным опытом домашнего сексуального насилия. Именно тогда юная Камала, вспоминает она сама, решила стать прокурором, чтобы, в первую очередь, заниматься защитой женщин и детей.После окончания школы в 1981-м Харрис поступила в Колледж Ванье, один из старейших англоязычных в Квебеке, прославившийся затем многими известными выпускниками.Год спустя Камала одна вернулась в Соединенные Штаты, чтобы изучать политологию и экономику в Говардском университет в Вашингтоне. Этот ВУЗ относится к категории "исторически черных", созданных изначально для обучения афроамериканского населения. Выбор был осознанным, ведь прежде Камала Харрис училась в заведениях с преимущественно белым контингентом. И, вероятно, могла бы следовать этому курсу: ее отец преподавал в Стэнфорде.В молодости Камала Харрис была активна на общественном поприще — сказались, очевидно, и ее национальность, и влияние родителей. Состояла в дискуссионном клубе, участвовала в демонстрациях против режима апартеида в Южно-Африканской Республике и в сидячих забастовках, связанных с внутренней жизнью университета.Параллельно с обучением Камала Харрис проходила стажировку у сенатора от штата Калифорния, демократа Алана МакГрегора Крэнстона. Это примечательная фигура в истории американского конгресса. Крэнстон становился сенатором четырежды, занимая кресло в общей сложности 24 года. Однажды он даже пытался выдвинуться на пост президента США, апеллируя главным образом к программе "Ядерной заморозки", но проиграл внутрипартийные праймериз.В 1986-м Камала Харрис получила диплом бакалавра по политологии и экономике и вернулась в родную Калифорнию, в Сан-Франциско. Там она начала воплощать свое желание стать прокурором и поступила в Гастингский колледж права. Его Харрис окончила в 1989-м, получив степень доктора юриспруденции.КарьераРабота прокурором в КалифорнииСпустя год после окончания Гастингского колледжа Камале Харрис выдали лицензию на ведение практики в Калифорнии: с 1990-го она стала членом коллегии адвокатов штата.В том же году Харрис достаточно быстро получила должность помощника прокурора округа Аламида (его центром является родной для Камалы Окленд). Как она и намеревалась, в качестве основной сферы деятельности выбрала ведение дел о половых преступлениях.Параллельно в 1994-м Харрис стала членом калифорнийского апелляционного совета по страхованию от безработицы. Новая работа вынудила ее взять отпуск в офисе окружного прокурора.К концу года должность в совете упразднили, но Камала Харрис не сидела без дела. Она вышла из отпуска и была одновременно включена в состав калифорнийской комиссии по медицинской помощи. Там она работала по совместительству до 1995-го.До 1998-го она продолжала работу в прокуратуре Аламиды. А затем перешла в офис окружного прокурора Сан-Франциско. Была там начальником отдела по делам детей и семьи.В 2003-м ее саму избрали прокурором Сан-Франциско. На этом посту она стала известна тем, что отказалась требовать смертной казни для Дэвида Хилла, обвиняемого в убийстве полицейского. Калифорнийские сенаторы и генпрокурор штата раскритиковали ее решение, было даже проведено расследование о возможном злоупотреблении полномочиями. Оно закончилось ничем: в действиях Харрис не нашли каких-либо нарушений.В 2010-м — очередной шаг вверх по карьерной лестнице. В возрасте 46 лет Харрис ее избрали генпрокурором Калифорнии. После принесения присяги и официального вступления в должность 3 января 2011-го она стала первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин, а также первой женщиной на этом посту. В 2014-м ее переизбрали на второй срок.Не обошлось без скандала. Так, Камала Харрис не стала расследовать факты злоупотребления полномочиями со сторонами офиса шерифа в округе Ориндж. Там обвинительные приговоры часто выносили только на основании показаний информаторов, которых даже полицейские в отчетах характеризовали как сомнительных.Второй четырехлетний срок на посту Харрис не досидела. Но вовсе не из-за скандала. В 2016-м сенатор от Калифорнии Барбара Боксер отказалась повторно выдвигать свою кандидатуру в верхнюю палату конгресса. Пришлось искать ей замену в штате. Из более чем тридцати претендентов после межпартийных праймериз и голосования демократов в лидеры вышла именно Харрис.Работа в сенате СШАПосле избрания сенатором Харрис стала первой американкой индийского происхождения и второй чернокожей женщиной в истории верхней палаты конгресса.Там она работала в специальном комитете по разведке, а также в судебном комитете.Активно выступала против занимавшего тогда пост президента республиканца Дональда Трампа, пыталась использовать все рычаги, чтобы противостоять его кадровым назначениям, собирала средства для коллег-демократов, готовящихся к выборам в конгресс. Только за первые полгода пребывания в сенаторском кресле Камала Харрис привлекла для однопартийцев около 600 тысяч долларов, причем наибольшую часть составляли не переводы от крупных спонсоров, а небольшие пожертвования от обычных американцев.Подобная активность добавила сенатору известности. Не говоря уже о том, что в родной Калифорнии — самом населенном американском штате — у нее и до этого была почти стопроцентная узнаваемость.В 2019-м, еще до окончания пятилетних сенаторских полномочий, Камала Харрис решила не баллотироваться заново.Вместо этого она объявила о намерении принять участие в выборах президента США 2020-го. Однако в ходе праймериз Демократической партии получила только три процента голосов и сняла свою кандидатуру из-за недостаточной поддержки избирателей. Позднее официально поддержала Джо Байдена.В августе 2020-го номинированный демократами кандидат в президенты США Байден выбрал Камалу Харрис претендентом на пост вице-президента страны. На последующем съезде Демпартии она стала первой чернокожей женщиной и первым политиком азиатского происхождения, официально номинированным на эту должность.По итогам президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020-го, Камала Харрис была избрана 49-м вице-президентом Соединенных Штатов. Как того требует законодательство США, в январе 2021-го она направила губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому официальное письмо об отставке с должности сенатора.Вице-президентство при БайденеВ январе 2021-го Камала Харрис, одновременно с Байденом, вступила в новую должность, что сделало ее первой женщиной в истории США на посту вице-президента. Это — второе лицо в американской политической системе, принимающее на себя управление страной в случае, если президент не может выполнять обязанности по каким-либо причинам.Подобный шанс представился Камале Харрис очень скоро. В частности, 19 ноября 2021-го в течение одного часа и 25 минут она официально исполняла обязанности президента США, пока Байден находился под общей анестезией в ходе плановой операции.Таким образом Харрис стала и первой в американской истории женщиной, принявшей полномочия главы государства, пусть и на полтора часа.В администрации Байдена Камала Харрис занималась рядом разнообразных вопросов. В частности —выработкой мер по сокращению иммиграционного потока через границу с Мексикой. Вела переговоры с властями Сальвадора, Гватемалы и Гондураса с целью сокращения количества соискателей политического убежища в США из этих государств.Этим ее внешнеполитическая активность не ограничивалась. Харрис лично, без Байдена, неоднократно встречалась с Владимиром Зеленским. Посещала Тайвань, но не материковый Китай, хотя и провела короткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.Присутствовала при ряде важных переговоров и подменяла главу государства на международных мероприятиях, включая, например, Мюнхенские конференции по безопасности и так называемый "саммит мира", прошедший в июле 2024-го в Швейцарии.Выдвижение на президентские выборыУчитывая преклонный возраст Байдена, аналитики в преддверии президентской кампании 2024-го часто называли Харрис главным фаворитом от демократов. Тем не менее долгое время Белый дом сохранял статус-кво, имея в виду, что президент и вице-президент пойдут на выборы прежним тандемом.После официального выхода Байдена из гонки Харрис получила убедительную поддержку в Демпартии и была выдвинута номинантом. То есть партийным кандидатом на ноябрьские выборы. Ее поддержало большинство авторитетных демократов.В качестве кандидата на пост вице-президента Харрис объявила губернатора Миннесоты Тима Уолца.В случае избрания Камала Харрис президентом она станет первой женщиной и первой азиаткой на этом посту, а также вторым человеком афроамериканского происхождения в этом качестве — после Барака Обамы.Политическую платформу Харрис можно охарактеризовать как традиционно демократическую. Накладывает отпечаток происхождение политика и ее работа в юридической сфере.В центре внимания — права сексуальных и национальных меньшинств. Еще на посту генпрокурора Калифорнии она выступала за легализацию однополых браков. Что касается мигрантов, то в сенате Харрис добивалась проведения закона против депортации лиц, незаконно ввезенных в США в детском возрасте.Харрис поддерживает право на аборты. Штаты, которые против этого, она хочет обязать получать разрешение у министерства юстиции. Кроме того, она выступает за легализацию марихуаны, не считая ее "стартовым наркотиком", то есть ведущим к дальнейшей зависимости от других веществ. Камала Харрис против смертной казни, считая пожизненное заключение без права досрочного освобождения более эффективным наказанием.Во внешней политике Харрис, в случае избрания президентом, очевидно, продолжит курс Байдена. Она за сдерживание Китая, но без трамповских жестких тарифных мер: Вашингтон и Пекин должны конкурировать, но не враждовать. Тем не менее Харрис регулярно выступает с осуждением политики КНР по отношению к нацменьшинствам и даже стала соавтором как минимум двух законов на эту тему.Камала Харрис — сторонница возвращения к "ядерной сделке" с Ираном, дезавуированной при Трампе. На израильском направлении она выступает за то, чтобы Тель-Авив вел себя более сдержано по отношению к палестинцам.Что касается России и Украины, то Камала Харрис неоднократно критиковала Москву, обвиняя власти РФ в числе прочего в "преступлениях против человечности". Киеву же она обещает дальнейшую всемерную поддержку.Личная жизньВ 1990-х годах Харрис встречалась с Вилли Брауном, занимавшим тогда пост спикера Ассамблеи Калифорнии. В 2001-м у нее были кратковременные отношения с Монтелом Уильямсом, ведущим собственного ток-шоу The Montel Williams Show.С будущим мужем, адвокатом Дугом Эмхоффом, Харрис познакомилась через общего друга, который устроил им свидание вслепую в 2013-м. Пара вступила в брак 22 августа 2014-го в Санта-Барбаре (Калифорния).У Камалы Харрис нет родных детей, она приходится мачехой сыну и дочери Эмхоффа от его первого брака.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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