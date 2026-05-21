Опрос показал, сколько демократов в США выступают против помощи Израилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 75% сторонников Демократической партии США выступают против предоставления Израилю военной или экономической помощи, согласно опросу, проведенному газетой New York Times и компанией Siena.
- Почти половина опрошенных (48%) считает, что Демократическая партия оказывала Израилю слишком большую поддержку.
- 60% респондентов заявили, что в конфликте Израиля и Палестины они поддерживают Палестину.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Почти 75% сторонников Демократической партии США считают, что Вашингтон не должен предоставлять Израилю военную или экономическую помощь, следует из опроса, проведенного газетой New York Times и компанией Siena.
Как показывают результаты опроса, 74% респондентов заявили, что они выступают против (22%) или крайне против (52%) предоставления Израилю военной или экономической помощи, в то время как лишь 20% поддерживают это.
При этом почти половина (48%) опрошенных заявили, что Демократическая партия оказывала Израилю слишком большую поддержку. О недостаточной помощи заявили 8%.
В то же время 60% респондентов заявили, что в конфликте Израиля и Палестины они поддерживают Палестину, а 90% отметили, что они не одобряют, как президент США Дональд Трамп действует в контексте конфликта в секторе Газа.
Опрос был проведен с 11 по 15 мая среди 1507 американцев, которые либо описали себя как сторонников демократов, либо голосовали за Камалу Харрис в 2024 году.