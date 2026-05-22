Демпартия США опубликовала доклад о причинах проигрыша Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальный комитет Демократической партии США опубликовал доклад, анализирующий причины поражения Камалы Харрис на выборах 2024 года.
- В докладе утверждается, что предвыборный штаб Джо Байдена не смог создать условия для успеха Харрис и Белый дом не оказывал ей эффективной поддержки.
- Доклад вызвал острые споры и подвергся резкой внутрипартийной критике, в итоге был опубликован с дисклеймером о том, что документ отражает исключительно взгляды автора.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США опубликовал доклад, анализирующий причины поражения тогдашнего вице-президента Камалы Харрис на выборах 2024 года.
На президентских выборах в ноябре 2024 года Харрис уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу
В документе утверждается, что предвыборный штаб бывшего президента Джо Байдена не смог создать условия для успеха Харрис.
"Белый дом на протяжении трех с половиной лет не оказывал Харрис эффективной поддержки для укрепления ее позиций до того момента, как произошла смена кандидата", - говорится в 200-страничном докладе, составленном консультантом Демократической партии Полом Риверой.
Автор отчета утверждает, что демократы не смогли внятно объяснить избирателям, почему Трампа нельзя переизбирать на пост президента. Вместо того чтобы приводить аргументы в пользу избрания Харрис, ее штаб слишком сильно уповал на тезис о том, что кандидатура Трампа попросту "неприемлема".
Доклад вызвал острые споры и подвергся резкой внутрипартийной критике. Партийные функционеры первоначально отказывались обнародовать текст, в итоге он был опубликован со следующим дисклеймером: "Данный документ отражает исключительно взгляды автора, а не Национального комитета Демократической партии".
