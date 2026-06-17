Рейтинг@Mail.ru
Хиллари Клинтон назвала решение Байдена переизбираться ужасной ошибкой - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 17.06.2026
Хиллари Клинтон назвала решение Байдена переизбираться ужасной ошибкой

Хиллари Клинтон: Байден совершил ужасную ошибку, выдвинувшись на второй срок

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала решение Джо Байдена переизбираться на второй срок ужасной ошибкой.
  • Клинтон выразила уверенность, что если бы Байден не выдвинул свою кандидатуру, то Демократическая партия нашла бы более сильного кандидата, который победил бы Дональда Трампа.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Решение экс-президента США Джо Байдена переизбираться на второй срок вопреки прежним заявлениям было ужасной ошибкой, признала экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, чьи слова приводит газета Guardian.
Байден в июле 2024 года снял свою кандидатуру с выборов после провальных дебатов с Трампом, после чего от демократов на них пошла бывшая вице-президент Камала Харрис. Однако она не смогла одолеть республиканца.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Захарова обвинила Клинтон во лжи о связях ее мужа с Эпштейном
13 апреля, 09:36
"Он совершил ужасную ошибку как для себя, так и для своего наследия, и для страны", - приводит газета слова Клинтон на мероприятии в Нью-Йорке.
По ее словам, отказ Байдена от собственного обещания отойти от дел по окончании первого срока обернулся катастрофой. Клинтон выразила уверенность, что если бы не это, то Демократическая партия смогла бы найти в своих рядах более сильного кандидата.
"Я верю, что кто бы ни вышел победителем в этой гонке - будь то вице-президент, или губернатор, или сенатор, или кто-то еще - он бы победил Дональда Трампа", - сказала политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Администрация Байдена разрушала жизни, утверждает Трамп
7 июня, 18:44
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Джо БайденХиллари КлинтонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала