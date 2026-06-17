Хиллари Клинтон назвала решение Байдена переизбираться ужасной ошибкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала решение Джо Байдена переизбираться на второй срок ужасной ошибкой.
- Клинтон выразила уверенность, что если бы Байден не выдвинул свою кандидатуру, то Демократическая партия нашла бы более сильного кандидата, который победил бы Дональда Трампа.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Решение экс-президента США Джо Байдена переизбираться на второй срок вопреки прежним заявлениям было ужасной ошибкой, признала экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, чьи слова приводит газета Guardian.
Байден в июле 2024 года снял свою кандидатуру с выборов после провальных дебатов с Трампом, после чего от демократов на них пошла бывшая вице-президент Камала Харрис. Однако она не смогла одолеть республиканца.
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По ее словам, отказ Байдена от собственного обещания отойти от дел по окончании первого срока обернулся катастрофой. Клинтон выразила уверенность, что если бы не это, то Демократическая партия смогла бы найти в своих рядах более сильного кандидата.
"Я верю, что кто бы ни вышел победителем в этой гонке - будь то вице-президент, или губернатор, или сенатор, или кто-то еще - он бы победил Дональда Трампа", - сказала политик.