СМИ: Камала Харрис купила дом в "белом" районе Малибу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Камала Харрис купила особняк в районе Пойнт-Дьюм города Малибу, где по оценкам бюро переписи населения США на 2019 год было 0,2% чернокожего населения и примерно 94% белого.
- Летом 2024 года Камала Харрис заменила Джо Байдена в качестве кандидата на выборах, но не смогла одолеть республиканца.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента США Камала Харрис, заявлявшая о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, купила особняк в районе, где практически отсутствует темнокожее население, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщается, Харрис, которая любила подчеркивать свое афро-индийское происхождение, приобрела новый дом за 8,15 миллиона долларов.
Особняк расположен в элитном районе Пойнт-Дьюм калифорнийского города Малибу. По оценкам бюро переписи населения США, в 2019 году этот район насчитывал 0,2% чернокожего населения и примерно 94% белого.
Харрис летом 2024 года заменила тогдашнего президента Джо Байдена в качестве кандидата на выборах после его провальных дебатов с Трампом. Она также не смогла одолеть республиканца.