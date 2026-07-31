Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Камала Харрис купила дом в "белом" районе Малибу - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 31.07.2026
СМИ: Камала Харрис купила дом в "белом" районе Малибу

Fox News: Камала Харрис купила дом в "белом" районе Малибу

© AP Photo / Ben CurtisКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камала Харрис купила особняк в районе Пойнт-Дьюм города Малибу, где по оценкам бюро переписи населения США на 2019 год было 0,2% чернокожего населения и примерно 94% белого.
  • Летом 2024 года Камала Харрис заменила Джо Байдена в качестве кандидата на выборах, но не смогла одолеть республиканца.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента США Камала Харрис, заявлявшая о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, купила особняк в районе, где практически отсутствует темнокожее население, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщается, Харрис, которая любила подчеркивать свое афро-индийское происхождение, приобрела новый дом за 8,15 миллиона долларов.
Особняк расположен в элитном районе Пойнт-Дьюм калифорнийского города Малибу. По оценкам бюро переписи населения США, в 2019 году этот район насчитывал 0,2% чернокожего населения и примерно 94% белого.
Харрис летом 2024 года заменила тогдашнего президента Джо Байдена в качестве кандидата на выборах после его провальных дебатов с Трампом. Она также не смогла одолеть республиканца.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Дмитриев пошутил про возможное участие Харрис в выборах президента США
9 июня, 19:44
 
В миреСШАМалибуКамала ХаррисДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала