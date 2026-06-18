Билл Клинтон уснул на открытии библиотеки Обамы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Билл Клинтон уснул на торжественном открытии библиотеки Барака Обамы.
- Президентский центр Обамы, включающий музей и библиотеку, займет площадь около восьми гектаров и откроется для публики 19 июня.
- На сцене вместе с семьей Обамы разместили других бывших президентов: Билла Клинтона, Джо Байдена и Джорджа Буша, а Камале Харрис, проигравшей выборы Дональду Трампу, места на сцене не нашлось.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон дремал на торжественном открытии библиотеки другого американского лидера Барака Обамы, третий экс-глава Штатов Джо Байден держался в сознании, обратило внимание РИА Новости.
Президентский центр Обамы откроется для публики 19 июня, он занял площадь около восьми гектаров, в него входят музей и библиотека. В четверг состоялся его торжественный запуск.
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На сцене вместе с семьей Обамы разместили других бывших президентов: Билла Клинтона c Хиллари, Байдена с Джилл и Джорджа Буша. Прошлому вице-президенту Камале Харрис, которая проиграла выборы действующему американскому лидеру Дональду Трампу, места на сцене не нашлось, мероприятие она слушала из зрительного зала.
Когда Байден с супругой появился на сцене, не произошло обмена приветствиями с бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, которая в недавнем телеинтервью заявила, что Байден совершил ужасную ошибку выдвинувшись на второй срок.
Клинтон представал с закрытыми глазами почти всегда, когда попадал на кадры телетрансляции. Один раз, когда встали остальные гости, даже Байден, он остался сидеть, видимо, не выйдя из дремы. Клинтон во время речей и выступлений показывался с открытым ртом, закрытыми глазами, глубоко склоняя голову. В какой-то момент бывший президент надел солнцезащитные очки, подпер голову рукой, и понять, сидит он с открытыми или закрытыми глазами, стало невозможно.
Биллу Клинтону в этом году исполнится 80 лет, как и его преемнику Джорджу Бушу. Обаме в этом году будет 65. Джо Байдену в ноябре исполнится 84 года.
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