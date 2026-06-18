Билл Клинтон уснул на открытии библиотеки Обамы

Клинтон представал с закрытыми глазами почти всегда, когда попадал на кадры телетрансляции. Один раз, когда встали остальные гости, даже Байден, он остался сидеть, видимо, не выйдя из дремы. Клинтон во время речей и выступлений показывался с открытым ртом, закрытыми глазами, глубоко склоняя голову. В какой-то момент бывший президент надел солнцезащитные очки, подпер голову рукой, и понять, сидит он с открытыми или закрытыми глазами, стало невозможно.