Харрис сделала внезапное заявление о России - РИА Новости, 08.05.2026
10:59 08.05.2026 (обновлено: 11:29 08.05.2026)
Харрис сделала внезапное заявление о России

Харрис назвала Россию главным победителем войны США с Ираном

© AP Photo / Ty ONeil — Бывший вице-президент США Камала Харрис
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камала Харрис назвала Россию главным победителем в войне США с Ираном, а Украину — одной из пострадавших сторон.
  • По ее мнению, Россия зарабатывает деньги от продажи нефти, а США отправляют на Ближний Восток вооружения, которые могли бы быть направлены на Украину.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший вице-президент Камала Харрис назвала Россию главным победителем войны США с Ираном, а Украину - одной из пострадавших сторон.

"Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия", — цитирует ее Fox News.
Она утверждает, что Трамп снял санкции и теперь Москва зарабатывает деньги на продаже нефти.

Кроме того, из-за войны с Ираном, США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы, средства ПВО, которые иначе пошли бы на Украину, добавила Харрис.

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В миреКамала ХаррисРоссияСШАИран
 
 
