Дмитриев пошутил про возможное участие Харрис в выборах президента США

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про возможное участие бывшего вице-президента Камалы Харрис в президентских выборах в США.