Дмитриев пошутил про возможное участие Харрис в выборах президента США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев пошутил про возможное участие Камалы Харрис в президентских выборах в США в 2028 году.
- Телеканал ABC сообщил, что Камала Харрис подумывает о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2028 году.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про возможное участие бывшего вице-президента Камалы Харрис в президентских выборах в США.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Харрис "подумывает" о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2028 году, но некоторые бывшие сторонники относятся к этому без энтузиазма, несмотря на ее известность и опыт в качестве второго лица государства.
"Команда мечты", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию о том, что Харрис планирует участвовать в президентских выборах с конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес в качестве вице-президента.