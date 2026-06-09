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Дмитриев пошутил про возможное участие Харрис в выборах президента США - РИА Новости, 09.06.2026
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19:44 09.06.2026
Дмитриев пошутил про возможное участие Харрис в выборах президента США

Дмитриев пошутил про возможное участие Камалы Харрис в президентских выборах США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев пошутил про возможное участие Камалы Харрис в президентских выборах в США в 2028 году.
  • Телеканал ABC сообщил, что Камала Харрис подумывает о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2028 году.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про возможное участие бывшего вице-президента Камалы Харрис в президентских выборах в США.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Харрис "подумывает" о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2028 году, но некоторые бывшие сторонники относятся к этому без энтузиазма, несмотря на ее известность и опыт в качестве второго лица государства.
"Команда мечты", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию о том, что Харрис планирует участвовать в президентских выборах с конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес в качестве вице-президента.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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