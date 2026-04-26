11:35 26.04.2026
Появились подробности про подозреваемого в стрельбе на ужине с Трампом

Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом жертвовал деньги Харрис

© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth SocialСотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отеле Washington Hilton в столице США во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации раздались выстрелы, подозреваемый был оперативно задержан.
  • Подозреваемый в стрельбе — Коул Томас Аллен, 31-летний житель города Торрас в Калифорнии, работающий учителем.
  • Аллен пожертвовал 25 долларов на кампанию Камалы Харрис и занимается разработкой инди-игр, в частности, шутеров.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа жертвовал средства его сопернице на выборах Камале Харрис и разрабатывал шутеры, следует из сообщения газеты Los Angeles Times и аккаунта мужчины в соцсети LinkedIn.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения. По данным журналистки газеты New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе является Коул Томас Аллен, 31-летний житель города Торрас в Калифорнии, работающий учителем.
"По данным федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года Аллен пожертвовал 25 долларов ActBlue, комитету политического действия, собирающему средства для демократов. Средства предназначались для президентской кампании Камалы Харрис", - говорится в материале издания.
При этом Аллен зарегистрирован как избиратель, не отдающий предпочтение ни одной из партий, отмечает газета. По данным издания, в 2017 году он окончил Калифорнийский технологический институт по специальности "машиностроение", а в 2025 окончил магистратуру по информатике.
Кроме того, по данным телеканала NBC, у подозреваемого нет судимости, в поле зрения правоохранителей в Вашингтоне он ранее не попадал.
Согласно аккаунту Аллена в LinkedIn, с 2020 года он работает учителем в образовательном центре C2 Education. По данным Los Angeles Times, в 2024 он даже был выбран учителем месяца в этом центре.
Кроме того, Аллен занимается разработкой инди-игр. В частности, в 2018 году на платформе Steam вышел его шутер, а в последнее время он работал над новой игрой. Согласно заявлению самого разработчика, эта игра также должна была стать шутером или RPG с космическими боями.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника передавал, что подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием Трампа заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации американского лидера.
