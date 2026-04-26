Появились подробности про подозреваемого в стрельбе на ужине с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ В отеле Washington Hilton в столице США во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации раздались выстрелы, подозреваемый был оперативно задержан.

Подозреваемый в стрельбе — Коул Томас Аллен, 31-летний житель города Торрас в Калифорнии, работающий учителем.

Аллен пожертвовал 25 долларов на кампанию Камалы Харрис и занимается разработкой инди-игр, в частности, шутеров.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа жертвовал средства его сопернице на выборах Камале Харрис и разрабатывал шутеры, следует из сообщения газеты Los Angeles Times и аккаунта мужчины в соцсети LinkedIn.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США , где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения. По данным журналистки газеты New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе является Коул Томас Аллен, 31-летний житель города Торрас в Калифорнии , работающий учителем.

"По данным федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года Аллен пожертвовал 25 долларов ActBlue, комитету политического действия, собирающему средства для демократов. Средства предназначались для президентской кампании Камалы Харрис ", - говорится в материале издания.

При этом Аллен зарегистрирован как избиратель, не отдающий предпочтение ни одной из партий, отмечает газета. По данным издания, в 2017 году он окончил Калифорнийский технологический институт по специальности "машиностроение", а в 2025 окончил магистратуру по информатике.

Кроме того, по данным телеканала NBC , у подозреваемого нет судимости, в поле зрения правоохранителей в Вашингтоне он ранее не попадал.

Согласно аккаунту Аллена в LinkedIn, с 2020 года он работает учителем в образовательном центре C2 Education. По данным Los Angeles Times, в 2024 он даже был выбран учителем месяца в этом центре.

Кроме того, Аллен занимается разработкой инди-игр. В частности, в 2018 году на платформе Steam вышел его шутер, а в последнее время он работал над новой игрой. Согласно заявлению самого разработчика, эта игра также должна была стать шутером или RPG с космическими боями.