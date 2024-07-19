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Россию изолировали от мировой катастрофы - РИА Новости, 19.07.2024
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15:48 19.07.2024 (обновлено: 16:27 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html
Россию изолировали от мировой катастрофы
Россию изолировали от мировой катастрофы - РИА Новости, 19.07.2024
Россию изолировали от мировой катастрофы
Если кому-то из граждан государств, имеющих счастье не входить в "великую западную цивилизацию", требовался решающий аргумент в пользу развития национальных... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:48
2024-07-19T16:27
аналитика
технологии
россия
китай
microsoft corporation
макдоналдс
аэрофлот
сша
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Если кому-то из граждан государств, имеющих счастье не входить в "великую западную цивилизацию", требовался решающий аргумент в пользу развития национальных компьютерных систем — они его получили. Обширный сбой, постигший западные компьютерные сети, со всей очевидностью доказал: сегодня куда выгоднее быть самостоятельным во всем. И прежде всего — в сфере информации. В самом широком смысле этого слова.Американская Microsoft — ярчайший пример бездумной глобализации и монополизации в сфере высоких технологий. Глядя на то, как растерянно представители компьютерного гиганта реагируют на мировой инфоколлапс, удивляешься, почему он не случился раньше. Разного рода тревожные звоночки, намекавшие на опасность опутывания мира глобальными компьютерными сетями, поступали не раз. Но, пожалуй, впервые ЧП такого масштаба привело не только к бизнес-потерям или ударам по репутации компаний, но и к чисто политическим издержкам.С падением акций и виновник переполоха — американская CrowdStrike (потеря 15,61 процента), и Microsoft (минус 1,99 процента) как-нибудь справятся. Куда труднее будет объяснить гражданам Великого Западного Компьютерного Мира, почему в таких "авторитарных и отсталых" странах, как Россия и Китай, катастрофа неприятных последствий практически не имела.Если американцы, европейцы, австралийцы или японцы зададут такой вопрос, им придется признать, что они сами оплатили этот крайне болезненный для глобализованного западного мира урок. Это они, выбрав нынешних политических лидеров США и Европы, проголосовали за усиление экономического давления на Россию и Китай. Это они радостно приветствовали все новые и новые пакеты санкций и искренне верили, что создают русским и китайцам непреодолимые трудности. Которые, по извращенной логике их мира, должны были вынудить нас стремиться в западный рай.Вот с этим и вышла промашка. Чем активнее Вашингтон и Брюссель давили на Москву и Пекин, тем быстрее у нас шел процесс импортозамещения. Чем сильнее нас ограничивали в доступе к компьютерным технологиям с вшитыми "молекулами демократии", тем активнее мы развивали собственную IT-сферу. В итоге только за 2022-2023 годы число отечественных производителей в сфере информационных технологий выросло более чем наполовину. За счет чего удалось закрыть важнейшие потребности страны в собственном программном обеспечении и компьютерных системах широкого охвата.Случилось бы это без многочисленных санкций и разлада с Западом? Конечно! Но времени бы потребовалось больше, а последствия были бы тяжелее. Без активного импортозамещения нынешний сбой был бы действительно глобальным. И совершенно точно ударил бы по российским пользователям и поставщикам услуг, которые продолжали бы пользоваться навязанными импортными IT-решениями. Но Россию исключили из сплетенной Microsoft мировой сети — и тем самым избавили от серьезной опасности.Характерный пример. Тридцатого сентября 2023 года в качестве наказания за проведение СВО Россию отключили, в частности, от телекоммуникационных каналов глобального провайдера услуг для гражданской авиации — швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes. Но еще за год до этого, в конце октября 2022-го, на отечественную систему бронирования билетов перешли сразу два крупных российских авиаперевозчика — "Аэрофлот" и S7 Airlines, а следом за ними и все остальные. К моменту, когда наша страна, по замыслу инициаторов санкций, должна была перестать летать, мы были независимы. И пережили обещанные нам неприятности без всякого труда, летая как летали.Точно так же развивались события и во всех остальных высокотехнологических сферах, затронутых нынешним компьютерным сбоем. К моменту, когда Глобальный Запад решил отлучить Россию от своих высоких достижений, наша страна понимала, что стоит на пороге новой холодной войны. Она вовсю разрабатывала собственные системы и продукты, призванные обеспечить ее суверенность и безопасность, — и весьма в этом преуспела.Сегодня, переживая колоссальный компьютерный сбой, коллективный Запад с неприятным удивлением убеждается: нет такой высокотехнологичной сферы, в которой Россия не стала бы независимой. В Австралии, Японии и других странах не работают банки? А российская НСПК "Мир" не испытывает проблем, и никто из ее клиентов не испытывает проблем с онлайн-платежами или снятием наличных. Японцы не могут заплатить в "Макдоналдсе" по карточкам, потому что они не работают? А у нас и "Макдоналдса" (кстати, считающегося за границей самым низкосортным фастфудом) нет, и проблем с оплатой в национальных ресторанных сетях — тоже! Вашингтонское метро не работает, потому что компьютеры ушли в циклическое обновление? В Москве подземка как каталась, так и катается, и вообще в транспортной сфере России никаких трудностей не наблюдается…Региональный директор компании Microsoft в Австралии Трой Хант на своей странице в социальной сети X заявил, что случившийся глобальный сбой техники будет крупнейшим в истории. Еще несколько лет это касалось бы истории России. Но наша страна — где по своей воле, а где и под давлением бывших "партнеров" — свернула на другую дорогу. И благополучно обошла то место, где западный компьютерный мир поджидала компьютерная катастрофа.Теперь надо внимательно изучить ее уроки и сделать так, чтобы ничего подобного не случилось с отечественной IT-инфраструктурой. И быть готовыми к тому, что Запад в ближайшее время как пить дать найдет повод обвинить во всем неуловимых "кремлевских хакеров". По странному стечению обстоятельств именно виновница нынешнего сбоя — компания CrowdStrike — в 2016 году с подачи Демократической партии США провела громкое расследование, по итогам которого обвинила российские спецслужбы во вмешательстве в американские выборы…
https://ria.ru/20240719/microsoft-1960709451.html
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Антон Трофимов
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Антон Трофимов
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РИА Новости
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аналитика, технологии, россия, китай, microsoft corporation, макдоналдс, аэрофлот, сша, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Аналитика, Технологии, Россия, Китай, Microsoft Corporation, Макдоналдс, Аэрофлот, США, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

Россию изолировали от мировой катастрофы

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Антон Трофимов
Антон Трофимов
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Если кому-то из граждан государств, имеющих счастье не входить в "великую западную цивилизацию", требовался решающий аргумент в пользу развития национальных компьютерных систем — они его получили. Обширный сбой, постигший западные компьютерные сети, со всей очевидностью доказал: сегодня куда выгоднее быть самостоятельным во всем. И прежде всего — в сфере информации. В самом широком смысле этого слова.
Американская Microsoft — ярчайший пример бездумной глобализации и монополизации в сфере высоких технологий. Глядя на то, как растерянно представители компьютерного гиганта реагируют на мировой инфоколлапс, удивляешься, почему он не случился раньше. Разного рода тревожные звоночки, намекавшие на опасность опутывания мира глобальными компьютерными сетями, поступали не раз. Но, пожалуй, впервые ЧП такого масштаба привело не только к бизнес-потерям или ударам по репутации компаний, но и к чисто политическим издержкам.
Пассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Microsoft назвали IT-сбой 19 июля крупнейшим в истории
Вчера, 13:30
С падением акций и виновник переполоха — американская CrowdStrike (потеря 15,61 процента), и Microsoft (минус 1,99 процента) как-нибудь справятся. Куда труднее будет объяснить гражданам Великого Западного Компьютерного Мира, почему в таких "авторитарных и отсталых" странах, как Россия и Китай, катастрофа неприятных последствий практически не имела.
Если американцы, европейцы, австралийцы или японцы зададут такой вопрос, им придется признать, что они сами оплатили этот крайне болезненный для глобализованного западного мира урок. Это они, выбрав нынешних политических лидеров США и Европы, проголосовали за усиление экономического давления на Россию и Китай. Это они радостно приветствовали все новые и новые пакеты санкций и искренне верили, что создают русским и китайцам непреодолимые трудности. Которые, по извращенной логике их мира, должны были вынудить нас стремиться в западный рай.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Маск прокомментировал глобальный технический сбой
Вчера, 14:22
Вот с этим и вышла промашка. Чем активнее Вашингтон и Брюссель давили на Москву и Пекин, тем быстрее у нас шел процесс импортозамещения. Чем сильнее нас ограничивали в доступе к компьютерным технологиям с вшитыми "молекулами демократии", тем активнее мы развивали собственную IT-сферу. В итоге только за 2022-2023 годы число отечественных производителей в сфере информационных технологий выросло более чем наполовину. За счет чего удалось закрыть важнейшие потребности страны в собственном программном обеспечении и компьютерных системах широкого охвата.
Случилось бы это без многочисленных санкций и разлада с Западом? Конечно! Но времени бы потребовалось больше, а последствия были бы тяжелее. Без активного импортозамещения нынешний сбой был бы действительно глобальным. И совершенно точно ударил бы по российским пользователям и поставщикам услуг, которые продолжали бы пользоваться навязанными импортными IT-решениями. Но Россию исключили из сплетенной Microsoft мировой сети — и тем самым избавили от серьезной опасности.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Госдуме рассказали, почему глобальный IT-сбой не затронул Россию
Вчера, 13:44
Характерный пример. Тридцатого сентября 2023 года в качестве наказания за проведение СВО Россию отключили, в частности, от телекоммуникационных каналов глобального провайдера услуг для гражданской авиации — швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes. Но еще за год до этого, в конце октября 2022-го, на отечественную систему бронирования билетов перешли сразу два крупных российских авиаперевозчика — "Аэрофлот" и S7 Airlines, а следом за ними и все остальные. К моменту, когда наша страна, по замыслу инициаторов санкций, должна была перестать летать, мы были независимы. И пережили обещанные нам неприятности без всякого труда, летая как летали.
Точно так же развивались события и во всех остальных высокотехнологических сферах, затронутых нынешним компьютерным сбоем. К моменту, когда Глобальный Запад решил отлучить Россию от своих высоких достижений, наша страна понимала, что стоит на пороге новой холодной войны. Она вовсю разрабатывала собственные системы и продукты, призванные обеспечить ее суверенность и безопасность, — и весьма в этом преуспела.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя
Вчера, 11:52
Сегодня, переживая колоссальный компьютерный сбой, коллективный Запад с неприятным удивлением убеждается: нет такой высокотехнологичной сферы, в которой Россия не стала бы независимой. В Австралии, Японии и других странах не работают банки? А российская НСПК "Мир" не испытывает проблем, и никто из ее клиентов не испытывает проблем с онлайн-платежами или снятием наличных. Японцы не могут заплатить в "Макдоналдсе" по карточкам, потому что они не работают? А у нас и "Макдоналдса" (кстати, считающегося за границей самым низкосортным фастфудом) нет, и проблем с оплатой в национальных ресторанных сетях — тоже! Вашингтонское метро не работает, потому что компьютеры ушли в циклическое обновление? В Москве подземка как каталась, так и катается, и вообще в транспортной сфере России никаких трудностей не наблюдается
Региональный директор компании Microsoft в Австралии Трой Хант на своей странице в социальной сети X заявил, что случившийся глобальный сбой техники будет крупнейшим в истории. Еще несколько лет это касалось бы истории России. Но наша страна — где по своей воле, а где и под давлением бывших "партнеров" — свернула на другую дорогу. И благополучно обошла то место, где западный компьютерный мир поджидала компьютерная катастрофа.
Пассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя
Вчера, 13:53
Теперь надо внимательно изучить ее уроки и сделать так, чтобы ничего подобного не случилось с отечественной IT-инфраструктурой. И быть готовыми к тому, что Запад в ближайшее время как пить дать найдет повод обвинить во всем неуловимых "кремлевских хакеров". По странному стечению обстоятельств именно виновница нынешнего сбоя — компания CrowdStrike — в 2016 году с подачи Демократической партии США провела громкое расследование, по итогам которого обвинила российские спецслужбы во вмешательстве в американские выборы…
 
АналитикаТехнологииРоссияКитайMicrosoft CorporationМакдоналдсАэрофлотСШАГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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