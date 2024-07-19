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Глобальный IT-сбой не повлиял на работу платежной системы "Мир" - РИА Новости, 19.07.2024
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13:55 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sboy-1960717501.html
Глобальный IT-сбой не повлиял на работу платежной системы "Мир"
Глобальный IT-сбой не повлиял на работу платежной системы "Мир" - РИА Новости, 19.07.2024
Глобальный IT-сбой не повлиял на работу платежной системы "Мир"
Глобальный IT-сбой в мире не повлиял на работу Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"), все системы и сервисы работают... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:55
2024-07-19T13:55
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
карта "мир"
microsoft corporation
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой в мире не повлиял на работу Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"), все системы и сервисы работают штатно, сообщила РИА Новости пресс-служба НСПК. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Сегодняшний сбой никак не повлиял на работу НСПК, все системы и сервисы работают штатно", - сказали в пресс-службе НСПК. НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.
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технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия, карта "мир", microsoft corporation
Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия, Карта "Мир", Microsoft Corporation
Глобальный IT-сбой не повлиял на работу платежной системы "Мир"

НСПК: IT-сбой в мире не повлиял на работу платежной системы "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой в мире не повлиял на работу Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"), все системы и сервисы работают штатно, сообщила РИА Новости пресс-служба НСПК.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Сегодняшний сбой никак не повлиял на работу НСПК, все системы и сервисы работают штатно", - сказали в пресс-службе НСПК.
НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.
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ТехнологииГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийРоссияКарта "Мир"Microsoft Corporation
 
 
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