https://ria.ru/20240719/metropoliten-1960698120.html

Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе

Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе - РИА Новости, 19.07.2024

Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе

Метрополитен Вашингтона в соцсети Х сообщил, что масштабный технологический сбой повлиял на его работу, сайт и некоторые внутренние системы не работают. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:08

2024-07-19T13:08

2024-07-19T13:08

в мире

технологии

вашингтон (штат)

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Метрополитен Вашингтона в соцсети Х сообщил, что масштабный технологический сбой повлиял на его работу, сайт и некоторые внутренние системы не работают. "Метрополитен пострадал от известной проблемы, которая затронула компьютерные системы по всему миру. Наш веб-сайт и некоторые из наших внутренних систем в настоящее время не работают. Наши IT-отделы работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении метрополитенаУтром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

вашингтон (штат)

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2024

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в мире, технологии, вашингтон (штат), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний