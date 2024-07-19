https://ria.ru/20240719/metropoliten-1960698120.html
Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе
Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе - РИА Новости, 19.07.2024
Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе
Метрополитен Вашингтона в соцсети Х сообщил, что масштабный технологический сбой повлиял на его работу, сайт и некоторые внутренние системы не работают. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:08
2024-07-19T13:08
2024-07-19T13:08
в мире
технологии
вашингтон (штат)
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Метрополитен Вашингтона в соцсети Х сообщил, что масштабный технологический сбой повлиял на его работу, сайт и некоторые внутренние системы не работают. "Метрополитен пострадал от известной проблемы, которая затронула компьютерные системы по всему миру. Наш веб-сайт и некоторые из наших внутренних систем в настоящее время не работают. Наши IT-отделы работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении метрополитенаУтром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html
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в мире, технологии, вашингтон (штат), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Вашингтон (штат), Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе
Метрополитен Вашингтона заявил о масштабном технологическом сбое в работе