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Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе - РИА Новости, 19.07.2024
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13:08 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/metropoliten-1960698120.html
Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе
Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе - РИА Новости, 19.07.2024
Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе
Метрополитен Вашингтона в соцсети Х сообщил, что масштабный технологический сбой повлиял на его работу, сайт и некоторые внутренние системы не работают. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:08
2024-07-19T13:08
в мире
технологии
вашингтон (штат)
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Метрополитен Вашингтона в соцсети Х сообщил, что масштабный технологический сбой повлиял на его работу, сайт и некоторые внутренние системы не работают. "Метрополитен пострадал от известной проблемы, которая затронула компьютерные системы по всему миру. Наш веб-сайт и некоторые из наших внутренних систем в настоящее время не работают. Наши IT-отделы работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении метрополитенаУтром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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вашингтон (штат)
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в мире, технологии, вашингтон (штат), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Вашингтон (штат), Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Метрополитен Вашингтона сообщил о сбое в работе

Метрополитен Вашингтона заявил о масштабном технологическом сбое в работе

© Fotolia / Stuart MonkМетро в США
Метро в США - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Fotolia / Stuart Monk
Метро в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Метрополитен Вашингтона в соцсети Х сообщил, что масштабный технологический сбой повлиял на его работу, сайт и некоторые внутренние системы не работают.
«
"Метрополитен пострадал от известной проблемы, которая затронула компьютерные системы по всему миру. Наш веб-сайт и некоторые из наших внутренних систем в настоящее время не работают. Наши IT-отделы работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении метрополитена
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
Пассажиры в аэропорту Лос-Анджелеса после масштабного сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Вчера, 10:16
 
В миреТехнологииВашингтон (штат)Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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