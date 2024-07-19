Microsoft устранила основную причину глобального сбоя

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального технического сбоя для работы платформы Microsoft 365."Основная причина проблемы была устранена. <...> Остаточное воздействие все еще наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", — говорится в пресс-релизе.Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети.Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой случился из-за обновления к ее приложению по кибербезопасности Falcon Sensor. По данным издания Verge, обновление отключило компьютеры и серверы от сети, заставив их переходить в цикл восстановления.Как заявил глава CrowdStrike Джордж Курц, произошедшее не связано с кибератакой. Он подтвердил, что затронута только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.В России сообщений о неполадках систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры. Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что этот глобальный сбой станет крупнейшим в истории.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что произошедшее может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети.
Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой случился из-за обновления к ее приложению по кибербезопасности Falcon Sensor. По данным издания Verge, обновление отключило компьютеры и серверы от сети, заставив их переходить в цикл восстановления.
Как заявил глава CrowdStrike Джордж Курц, произошедшее не связано с кибератакой. Он подтвердил, что затронута только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.
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