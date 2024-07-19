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Microsoft устранила основную причину глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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13:54 19.07.2024 (обновлено: 15:51 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html
Microsoft устранила основную причину глобального сбоя
Microsoft устранила основную причину глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Microsoft устранила основную причину глобального сбоя
Компания Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального технического сбоя для работы платформы Microsoft 365. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:54
2024-07-19T15:51
microsoft corporation
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
сша
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального технического сбоя для работы платформы Microsoft 365."Основная причина проблемы была устранена. &lt;...&gt; Остаточное воздействие все еще наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", — говорится в пресс-релизе.Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети.Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой случился из-за обновления к ее приложению по кибербезопасности Falcon Sensor. По данным издания Verge, обновление отключило компьютеры и серверы от сети, заставив их переходить в цикл восстановления.Как заявил глава CrowdStrike Джордж Курц, произошедшее не связано с кибератакой. Он подтвердил, что затронута только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.В России сообщений о неполадках систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры. Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что этот глобальный сбой станет крупнейшим в истории.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что произошедшее может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов.
https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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microsoft corporation, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире, сша
Microsoft Corporation, Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире, США
Microsoft устранила основную причину глобального сбоя

Microsoft: основная причина сбоя устранена, наблюдается остаточное воздействие

© AP Photo / Ted S. WarrenОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Ted S. Warren
Офис компании Microsoft. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального технического сбоя для работы платформы Microsoft 365.
"Основная причина проблемы была устранена. <...> Остаточное воздействие все еще наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", — говорится в пресс-релизе.
Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью
© AP Photo / Gregorio Borgia

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

Пассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

Пассажиры в аэропорту Лос Анджелеса после масштабного сбоя

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

Сбой в работе платежного терминала в Сиднее

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8
© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

Пассажиры во время задержки рейсов в аэропорту Сингапура

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8
Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети.
Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой случился из-за обновления к ее приложению по кибербезопасности Falcon Sensor. По данным издания Verge, обновление отключило компьютеры и серверы от сети, заставив их переходить в цикл восстановления.
Как заявил глава CrowdStrike Джордж Курц, произошедшее не связано с кибератакой. Он подтвердил, что затронута только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.
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Россию изолировали от мировой катастрофы
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В России сообщений о неполадках систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры.
Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что этот глобальный сбой станет крупнейшим в истории.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что произошедшее может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Госдуме рассказали, почему глобальный IT-сбой не затронул Россию
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Microsoft CorporationТехнологииГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийВ миреСША
 
 
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