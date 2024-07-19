https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html

Microsoft устранила основную причину глобального сбоя

Microsoft устранила основную причину глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Microsoft устранила основную причину глобального сбоя

Компания Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального технического сбоя для работы платформы Microsoft 365. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:54

2024-07-19T13:54

2024-07-19T15:51

microsoft corporation

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

в мире

сша

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального технического сбоя для работы платформы Microsoft 365."Основная причина проблемы была устранена. <...> Остаточное воздействие все еще наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", — говорится в пресс-релизе.Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети.Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой случился из-за обновления к ее приложению по кибербезопасности Falcon Sensor. По данным издания Verge, обновление отключило компьютеры и серверы от сети, заставив их переходить в цикл восстановления.Как заявил глава CrowdStrike Джордж Курц, произошедшее не связано с кибератакой. Он подтвердил, что затронута только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.В России сообщений о неполадках систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры. Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что этот глобальный сбой станет крупнейшим в истории.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что произошедшее может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов.

https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html

https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html

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microsoft corporation, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире, сша