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Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью - РИА Новости, 19.07.2024
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14:30 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sboy-1960696016.html
Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью
Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью - РИА Новости, 19.07.2024
Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью
Утром в пятницу произошел глобальный технический сбой приборов, работающих на базе Windows, по всему миру. Поломка вызвала большие проблемы в работе операторов... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:30
2024-07-19T14:30
фото
австралия
великобритания
microsoft corporation
united airlines
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
сша
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Утром в пятницу произошел глобальный технический сбой приборов, работающих на базе Windows, по всему миру. Поломка вызвала большие проблемы в работе операторов связи, банков и авиакомпаний в разных странах. Последствия транспортного коллапса — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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фото, фото, австралия, великобритания, microsoft corporation, united airlines, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, сша, оаэ, индия, технологии
Фото, Австралия, Великобритания, Microsoft Corporation, United Airlines, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, США, ОАЭ, Индия, Технологии

Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью

Читать ria.ru в
Утром в пятницу произошел глобальный технический сбой приборов, работающих на базе Windows, по всему миру. Поломка вызвала большие проблемы в работе операторов связи, банков и авиакомпаний в разных странах. Последствия транспортного коллапса — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Gregorio Borgia

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

Пассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

Пассажиры в аэропорту Лос Анджелеса после масштабного сбоя

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

Сбой в работе платежного терминала в Сиднее

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8
© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

Пассажиры во время задержки рейсов в аэропорту Сингапура

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8
 
ФотоАвстралияВеликобританияMicrosoft CorporationUnited AirlinesГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийСШАОАЭИндияТехнологии
 
 
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