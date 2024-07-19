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Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью

Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью - РИА Новости, 19.07.2024

Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью

Утром в пятницу произошел глобальный технический сбой приборов, работающих на базе Windows, по всему миру. Поломка вызвала большие проблемы в работе операторов... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:30

2024-07-19T14:30

2024-07-19T14:30

фото

австралия

великобритания

microsoft corporation

united airlines

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

сша

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Утром в пятницу произошел глобальный технический сбой приборов, работающих на базе Windows, по всему миру. Поломка вызвала большие проблемы в работе операторов связи, банков и авиакомпаний в разных странах. Последствия транспортного коллапса — в фотоленте Ria.ru.

австралия

великобритания

сша

оаэ

индия

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2024

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