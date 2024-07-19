https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок - РИА Новости, 19.07.2024
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок
Массовый сбой в мире у авиакомпаний, аэропортов и железнодорожных компаний, который произошел в пятницу, не коснулся российского транспорта, резюмирует РИА... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:00
2024-07-19T13:00
2024-07-19T13:03
экономика
технологии
россия
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массовый сбой в мире у авиакомпаний, аэропортов и железнодорожных компаний, который произошел в пятницу, не коснулся российского транспорта, резюмирует РИА Новости по итогам опроса компаний. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом. И взлетим, и поплаваемЗарубежные авиакомпании и аэропорты, а следом и некоторые железнодорожные компании в пятницу утром по московскому времени массово одна за другой заявляли о задержках рейсов. В России все продолжало ездить, летать и плавать, чтобы не обидеть специалистов - "ходить". Росавиация, которая курирует воздушный транспорт России, заявила, что авиакомпании и аэропорты работают штатно. Полеты выполняются по расписанию. Ведомство указало в связи с этим на импортозамещение. "Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", - написал представитель ведомства в официальном Telegram-канале.Штатную работу и полеты по расписанию подтвердили и сами перевозчики, и авиагавани. Поезда в России на фоне сбоя в мире тоже продолжили свою работу по графику. В РЖД заявили РИА Новости, что все информационные системы компании работают в штатном режиме. Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России, сказали РИА Новости в крупнейшей круизной компании в России "ВодоходЪ". Все системы управления на судах работают штатно, сказали там. В "Водоходе" добавили, что скоростной и прогулочный флот в семи регионах России, в том числе 25 экологичных судов на электродвижении, выполняют рейсы по расписанию. Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ.
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960693113.html
https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html
https://ria.ru/20240719/oae-1960680743.html
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экономика, технологии, россия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Экономика, Технологии, Россия, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок
Опрос компаний показал, что массовый IT-сбой не коснулся российского транспорта
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массовый сбой в мире у авиакомпаний, аэропортов и железнодорожных компаний, который произошел в пятницу, не коснулся российского транспорта, резюмирует РИА Новости по итогам опроса компаний.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
Зарубежные авиакомпании и аэропорты, а следом и некоторые железнодорожные компании в пятницу утром по московскому времени массово одна за другой заявляли о задержках рейсов. В России все продолжало ездить, летать и плавать, чтобы не обидеть специалистов - "ходить".
Росавиация, которая курирует воздушный транспорт России, заявила, что авиакомпании и аэропорты работают штатно. Полеты выполняются по расписанию. Ведомство указало в связи с этим на импортозамещение.
«
"Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", - написал представитель ведомства в официальном Telegram-канале.
Штатную работу и полеты по расписанию подтвердили и сами перевозчики, и авиагавани.
Поезда в России на фоне сбоя в мире тоже продолжили свою работу по графику. В РЖД заявили РИА Новости, что все информационные системы компании работают в штатном режиме.
Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России
, сказали РИА Новости в крупнейшей круизной компании в России "ВодоходЪ". Все системы управления на судах работают штатно, сказали там. В "Водоходе" добавили, что скоростной и прогулочный флот в семи регионах России, в том числе 25 экологичных судов на электродвижении, выполняют рейсы по расписанию.
Ситуация со сбоем у Microsoft
показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ.