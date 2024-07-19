Рейтинг@Mail.ru
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 19.07.2024 (обновлено: 13:03 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок - РИА Новости, 19.07.2024
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок
Массовый сбой в мире у авиакомпаний, аэропортов и железнодорожных компаний, который произошел в пятницу, не коснулся российского транспорта, резюмирует РИА... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:00
2024-07-19T13:03
экономика
технологии
россия
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949773771_0:60:3178:1847_1920x0_80_0_0_a4b85a984173dfda8710100353fc5f90.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массовый сбой в мире у авиакомпаний, аэропортов и железнодорожных компаний, который произошел в пятницу, не коснулся российского транспорта, резюмирует РИА Новости по итогам опроса компаний. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом. И взлетим, и поплаваемЗарубежные авиакомпании и аэропорты, а следом и некоторые железнодорожные компании в пятницу утром по московскому времени массово одна за другой заявляли о задержках рейсов. В России все продолжало ездить, летать и плавать, чтобы не обидеть специалистов - "ходить". Росавиация, которая курирует воздушный транспорт России, заявила, что авиакомпании и аэропорты работают штатно. Полеты выполняются по расписанию. Ведомство указало в связи с этим на импортозамещение. &quot;Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается&quot;, - написал представитель ведомства в официальном Telegram-канале.Штатную работу и полеты по расписанию подтвердили и сами перевозчики, и авиагавани. Поезда в России на фоне сбоя в мире тоже продолжили свою работу по графику. В РЖД заявили РИА Новости, что все информационные системы компании работают в штатном режиме. Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России, сказали РИА Новости в крупнейшей круизной компании в России "ВодоходЪ". Все системы управления на судах работают штатно, сказали там. В "Водоходе" добавили, что скоростной и прогулочный флот в семи регионах России, в том числе 25 экологичных судов на электродвижении, выполняют рейсы по расписанию. Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ.
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960693113.html
https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html
https://ria.ru/20240719/oae-1960680743.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949773771_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_a3c5936ca60b2946bad9cbb0d484cad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Экономика, Технологии, Россия, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок

Опрос компаний показал, что массовый IT-сбой не коснулся российского транспорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массовый сбой в мире у авиакомпаний, аэропортов и железнодорожных компаний, который произошел в пятницу, не коснулся российского транспорта, резюмирует РИА Новости по итогам опроса компаний.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
Пассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою
Вчера, 12:57

И взлетим, и поплаваем

Зарубежные авиакомпании и аэропорты, а следом и некоторые железнодорожные компании в пятницу утром по московскому времени массово одна за другой заявляли о задержках рейсов. В России все продолжало ездить, летать и плавать, чтобы не обидеть специалистов - "ходить".
Росавиация, которая курирует воздушный транспорт России, заявила, что авиакомпании и аэропорты работают штатно. Полеты выполняются по расписанию. Ведомство указало в связи с этим на импортозамещение.
«

"Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", - написал представитель ведомства в официальном Telegram-канале.

Штатную работу и полеты по расписанию подтвердили и сами перевозчики, и авиагавани.
Поезда в России на фоне сбоя в мире тоже продолжили свою работу по графику. В РЖД заявили РИА Новости, что все информационные системы компании работают в штатном режиме.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Эксперты оценили последствия глобального сбоя Microsoft для России
Вчера, 11:46
Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России, сказали РИА Новости в крупнейшей круизной компании в России "ВодоходЪ". Все системы управления на судах работают штатно, сказали там. В "Водоходе" добавили, что скоростной и прогулочный флот в семи регионах России, в том числе 25 экологичных судов на электродвижении, выполняют рейсы по расписанию.
Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ.
Панорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя
дополняется ...
 
ЭкономикаТехнологииРоссияMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала