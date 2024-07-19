https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

По всему миру произошли сбои в работе банков и авиакомпаний

По всему миру произошли сбои в работе банков и авиакомпаний - РИА Новости, 19.07.2024

По всему миру произошли сбои в работе банков и авиакомпаний

В США, Германии, Австралии и других странах сообщают о глобальном техническом сбое, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:16

2024-07-19T10:16

2024-07-19T12:37

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ДЖАКАРТА, 19 июл — РИА Новости. В США, Германии, Австралии и других странах сообщают о глобальном техническом сбое, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.По информации австралийского телеканала ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. На этой неделе компания выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе техники на базе Windows, — оно отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, и систему невозможно запустить должным образом.В CrowdStrike подтвердили, что глобальный сбой случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Сейчас специалисты занимаются откатом обновления, добавили в компании.На этом фоне акции Crowdstrike дешевеют на 15,61 процента, Microsoft — на 1,99.Проблемы в разных странахТак, в Австралии сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений, операторов связи, веб-сайты СМИ, банки, платежные системы и авиакомпании. Жертвой сбоев оказался и сам ABC. Власти созвали экстренное кризисное совещание.В США три авиакомпании — United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines — приостановили полеты из-за проблем со связью. Аэропорт Берлина приостановил полеты до 10:00 по местному времени. С "инцидентом в компьютерной системе" столкнулись также и аэропорты Испании.О возникших проблемах заявляют также Turkish Airlines, ирландская Ryanair, индийские SpiceJet и Indigo, немецкая Lufthansa, Scandinavian Airlines, аэропорты Эдинбурга, Цюриха, Праги, Схипхол в Нидерландах, аэропорт Дели и другие.В аэропорту Сиднея царит хаос — несколько крупных авиакомпаний не могут зарегистрировать пассажиров, а прилетевшие люди не могут получить свой багаж.Во Франции компания Air France заявила о сбоях на пересадках, но парижские аэропорты работают штатно.На Аляске из-за сбоя связи местные жители не могут позвонить в службу спасения 911, а также и на другие номера.На Украине проблемы испытывает компания по доставке посылок "Новая почта", сотовый оператор Vodafone и Sense Bank.В Японии клиенты сети ресторанов быстрого питания McDonald's не могут оформить заказы или расплатиться картой. Около трети заведений прекратили работу, только в некоторых принимают наличные.В Великобритании телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир. А крупнейший железнодорожный оператор Govia Thameslink Railway предупредил о возможной отмене поездов. Сбой затронул и работу медицинских учреждений общей практики.Реакция MicrosoftВ Microsoft заявили, что принимают необходимые меры."Наши сервисы все еще сталкиваются с постоянными улучшениями, пока мы продолжаем принимать меры по стабилизации", — говорится в сообщении компании в соцсети X.Облачная платформа Miсrosoft Azure, со своей стороны, сообщила, что рассматривает альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты.Ситуация в РоссииВ России сообщений о сбоях систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры."Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры", — подчеркнули в ведомстве.Как пояснили в авиакомпании Red Wings, российских перевозчиков сбой не затронул, так как они перешли на отечественную систему бронирования из-за того, что их отключили от глобальных систем после начала спецоперации на Украине.Не испытывают проблем и столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово. В Домодедово, в частности, заявили, что готовы предложить партнерам резервную систему регистрации "Астра", полностью российскую.Не коснулся сбой и работы российских АЭС. В "Росэнергоатоме" отметили, что они работают на импортонезависимом программном обеспечении.

https://ria.ru/20240708/kiberataka-1958172069.html

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в мире, австралия, microsoft corporation, сша, германия, технологии, united airlines, turkish airlines, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний