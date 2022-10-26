https://ria.ru/20221026/aeroflot-1827061030.html
"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования
"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования - РИА Новости, 26.10.2022
"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования
"Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:16
2022-10-26T23:16
2022-10-26T23:16
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября, сообщает пресс-служба компании."Аэрофлот уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок... начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов", - говорится в сообщении.Мобильное приложение "Аэрофлота" будет заблокировано с 29 октября. Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо будет установить новую версию приложения. На платформе iOS мобильное приложение не будет доступно, уточняет пресс-служба.Отмечается, что во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.
https://ria.ru/20221026/bronirovanie-1827055312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, аэрофлот, google android, apple ios
Технологии, Аэрофлот, Google Android, Apple iOS
"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования
"Аэрофлот" переходит на новую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров