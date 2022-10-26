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"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования - РИА Новости, 26.10.2022
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"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования
"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования - РИА Новости, 26.10.2022
"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования
"Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:16
2022-10-26T23:16
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября, сообщает пресс-служба компании."Аэрофлот уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок... начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов", - говорится в сообщении.Мобильное приложение "Аэрофлота" будет заблокировано с 29 октября. Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо будет установить новую версию приложения. На платформе iOS мобильное приложение не будет доступно, уточняет пресс-служба.Отмечается, что во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.
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технологии, аэрофлот, google android, apple ios
Технологии, Аэрофлот, Google Android, Apple iOS
23:16 26.10.2022
 
"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования

"Аэрофлот" переходит на новую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября, сообщает пресс-служба компании.
"Аэрофлот уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок... начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов", - говорится в сообщении.
Мобильное приложение "Аэрофлота" будет заблокировано с 29 октября. Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо будет установить новую версию приложения. На платформе iOS мобильное приложение не будет доступно, уточняет пресс-служба.
Отмечается, что во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.
Самолеты авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 22:21
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования
 
ТехнологииАэрофлотGoogle AndroidApple iOS
 
 
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