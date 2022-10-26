https://ria.ru/20221026/aeroflot-1827061030.html

"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования

"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования - РИА Новости, 26.10.2022

"Аэрофлот" переходит на российскую систему бронирования

"Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T23:16

2022-10-26T23:16

2022-10-26T23:16

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября, сообщает пресс-служба компании."Аэрофлот уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок... начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов", - говорится в сообщении.Мобильное приложение "Аэрофлота" будет заблокировано с 29 октября. Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо будет установить новую версию приложения. На платформе iOS мобильное приложение не будет доступно, уточняет пресс-служба.Отмечается, что во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.

https://ria.ru/20221026/bronirovanie-1827055312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, аэрофлот, google android, apple ios