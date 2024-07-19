https://ria.ru/20240719/microsoft-1960709451.html
В Microsoft назвали IT-сбой 19 июля крупнейшим в истории
В Microsoft назвали IT-сбой 19 июля крупнейшим в истории - РИА Новости, 19.07.2024
В Microsoft назвали IT-сбой 19 июля крупнейшим в истории
Региональный директор компании Microsoft в Австралии Трой Хант на своей странице в социальной сети X заявил, что глобальный сбой техники, случившийся в пятницу, РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:30
2024-07-19T13:30
2024-07-19T13:31
технологии
австралия
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Региональный директор компании Microsoft в Австралии Трой Хант на своей странице в социальной сети X заявил, что глобальный сбой техники, случившийся в пятницу, будет крупнейшим в истории. "Не думаю, что еще рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории", - написал Хант. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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технологии, австралия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Австралия, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В Microsoft назвали IT-сбой 19 июля крупнейшим в истории
Региональный директор Microsoft Хант: сбой техники был крупнейшим в истории