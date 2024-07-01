https://ria.ru/20240701/partiya-1956565513.html

Партия "Национальное объединение"

Партия "Национальное объединение" - РИА Новости, 01.07.2024

Партия "Национальное объединение"

"Национальное объединение" – французская праворадикальная партия, до 2018 года – "Национальный фронт". РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:51

2024-07-01T10:51

2024-07-01T10:51

справки

франция

марин ле пен

жан-мари ле пен

парламентские выборы во франции — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956562338_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_b396decef13985177ee9b360c5c9b853.jpg

"Национальное объединение" – французская праворадикальная партия, до 2018 года – "Национальный фронт".Партия была основана в 1972 году французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном, являвшимся ее лидером до 2011 года. С 2011 по 2021 год лидером партии являлась его дочь – Марин Ле Пен.В сентябре 2021 года исполняющим обязанности председателя партии стал ее вице-президент Жордан Барделла. В ноябре 2022 года Жордан Барделла был избран председателем партии."Национальный фронт" возник в результате сближения и последующего объединения трех течений крайне правых сил: националистов из группировки "нового порядка", открыто проповедовавших национал-социализм, антипарламентаризм и антисемитизм, "национал-популистов" во главе с Жаном-Мари Ле Пеном и сторонников "интегрального католицизма", выступавших против "обновленческих" идей Второго Ватиканского собора. Под влиянием "новых правых" в доктрину фронта были включены идеи о генетическом превосходстве белой расы, естественном неравенстве индивидов и народов, неолиберальные тезисы и понятие "прямой демократии". После вступления в 1977 году в "Национальный фронт" союза солидаристов, основными установками которых были антикоммунизм и борьба с иммигрантами-арабами, на смену юдофобству пришли антиарабские настроения, хотя скрытый антисемитизм оставался составным элементом идеологии фронта. В партийной программе "Национального фронта" на первой стадии его существования значилось отстаивание суверенной политики Франции и ее независимой роли в составе Совета Безопасности ООН, а также борьба за сохранение исконной французской культуры, исповедование католицизма, как основной религии большинства французских граждан и т.д. По этим признакам "Национальный фронт" был квалифицирован, как ультраправая националистическая партия. Она не имела успеха до тех пор, пока в 1981 году социалисты не сформировали правительство. Воспользовавшись сдвигом общественного мнения вправо на местных выборах в 1983 году, на европейских парламентских выборах в 1984 году, "Национальный фронт" особенно преуспел на выборах в 1986 году, когда введение пропорционального представительства и получение 10% голосов обеспечили избрание большой группы его депутатов в парламент (35 мест).Рост популярности партии приписывают энергичному стилю Ле Пена и казавшейся простоте предлагаемых им решений задач, стоявших перед страной. "Национальный фронт" искусно использовал такие острые проблемы, как межрасовые отношения, безопасность и безработица, возлагая за них вину на иммигрантов.В 1988 году на президентских выборах Жан-Мари Ле Пена поддержали свыше 14% избирателей, а в 2002 году он смог пройти во второй тур. После этого популярность партии начала таять. Положение изменилось после съезда "Национального фронта" в январе 2011 года, когда Жан-Мари Ле Пен уступил пост председателя своей дочери Марин, которая взяла курс на изменение имиджа партии и включила ее в борьбу за реальную власть не из вне, а изнутри существующей системы.Она дистанцировалась от наиболее одиозных заявлений своего отца, который неоднократно заявлял, что геноцид был всего лишь "эпизодом" истории Второй мировой войны, оправдывал коллаборационистский профашистский режим Виши, делал ксенофобские выпады против арабов-мусульман. Марин Ле Пен осудила геноцид евреев, смягчила традиционное для католиков негативное отношение к абортам, сексуальным меньшинствам. Чистка партийных рядов, проведенная ею, коснулась и Жана-Мари Ле Пена. В августе 2015 года "Национальный фронт" исключил из своих рядов его основателя, а он, в свою очередь, заявил, что отрекается от Марин. С приходом Марин Ле Пен партия постоянно увеличивала свой избирательный вес. Наибольших успехов "Национальный фронт" добился на выборах в Европарламент в 2014 году, получив 24 места. В тот же год впервые в истории партия прошла в Сенат (верхняя палата парламента Франции), сумев избрать двух сенаторов.В 2017 году в первом туре президентских выборов Марин Ле Пен набрала 21,3% голосов и прошла во второй тур, в котором уступила Эммануэлю Макрону. В ее избирательной программе были защита суверенитета вплоть до выхода из ЕС и восстановление контроля на границах, жесткое ограничение иммиграции и борьба с терроризмом, традиционные ценности и защита интересов простого человека, возвращение франка и укрепление правоохранительных структур. Ле Пен была против бюджетной экономии, осуждала трудовую реформу, призывала к снижению пенсионного возраста, выступала за сближение с Россией. На парламентских выборах 2017 года партия выиграла 8 мест, получив 13,20% в первом туре и 8,75% во втором туре.В июне 2018 года Марин Ле Пен, освободившись от радикальной оппозиции, переформатировала "Национальный фронт" в "Национальное объединение" c более умеренной программой.На европейских выборах 2019 года партия Ле Пен добилась рекордного результата – 5,3 миллиона голосов (23,34%), обойдя все другие политические партии Франции.В январе 2020 году Марин Ле Пен объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2022 года. В первом туре получила 23,15% голосов избирателей, во 2-м туре – 41,45%, уступив действующему президенту Эммануэлю Макрону.По итогам парламентских выборов, прошедших в июне 2022 года, "Национальное объединение" заняло третье место, получив 89 мест в парламенте.На прошедших 9 июня 2024 года выборах в Европарламент во Франции "Национальное объединение" более чем в два раза опередило коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Президент вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла неоднократно заявлял, что не станет пересматривать "международные обязательства" Франции и продолжит оказывать военную и финансовую поддержку Украине. При этом он подчеркнул, что выступает против поставок дальнобойных вооружений Киеву и против отправки военных на Украину. По его словам, это сделает Францию соучастницей конфликта и приведет к его эскалации. Барделла также выступил за обучение украинских военных на территории ЕС.В целом партия, еще недавно заявлявшая о необходимости покинуть ЕС и НАТО и отказаться от евро, полностью пересмотрела свою позицию. Больше таких заявлений Барделла не делает, отмечая лишь, что намерен сократить контрибуции Франции в Евросоюз."Национальное объединение" намерено отменить пенсионную реформу и постепенно снижать пенсионный возраст до 60 лет. Партия также настаивает на том, чтобы Франция, имеющая дешевую атомную энергию, могла независимо от ЕС устанавливать цены на электричество на национальном уровне и не переплачивать по "средней" европейской ставке. Они намерены упразднить социальные пособия для мигрантов и ускорить процесс депортации нелегалов, в особенности, совершивших преступления, и бороться с идеологией радикального ислама. В партии предлагают сократить НДС на энергоносители и топливо, а также уменьшить социальные накопления работодателей в отношении зарплат, втрое превышающих МРОТ, чтобы стимулировать общее повышение зарплат.Отношение "Национального объединения" к России менялось пропорционально росту ее популярности в опросах. Партия, которую раньше постоянно обвиняли в пророссийской позиции и даже провели парламентское расследование ее якобы "связей с РФ", в ходе предвыборной кампании попыталась дистанцироваться от однозначных заявлений в отношении Москвы. По итогам первого тура парламентских выборов во Франции, прошедших 30 июня 2024 года, "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу, набрав 33,4% голосов. По результатам первого тура парламентских выборов от "Нацобъединения" избрались 39 депутатов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, франция, марин ле пен, жан-мари ле пен, парламентские выборы во франции — 2024