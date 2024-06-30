https://ria.ru/20240630/vybory-1956437372.html

На парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку

На парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку - РИА Новости, 30.06.2024

На парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку

На внеочередных парламентских выборах во Франции отмечают рекордную явку, сообщило МВД республики в соцсети X. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:04

2024-06-30T13:04

2024-06-30T14:27

франция

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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. На внеочередных парламентских выборах во Франции отмечают рекордную явку, сообщило МВД республики в соцсети X."По состоянию на 12 часов явка составила 25,9%. В 2022 году в тот же час она составляла 18,43%", — уточнило ведомство.На парламентских выборах в 2017 году после избрания президента Эммануэля Макрона на первый срок эта цифра составляла 19,24%.На европейской территории страны голосование продлится с восьми утра до шести часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20:00 в зависимости от потока избирателей.Первые официальные результаты объявят после этого времени.Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления вечером 9 июня президентом Эммануэлем Макроном о роспуске парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ним идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Президент вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

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Явка на парламентские выборы во Франции На парламентских выборах во Франции отмечают рекордную явку, на 12:00 по местному времени (13:00 мск) она составила 25,9%, сообщило МВД 2024-06-30T13:04 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, в мире