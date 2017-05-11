Семейно-политический скандал: самая младшая из Ле Пен уходит с фронта

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Депутат Национального собрания Франции от партии "Национальный фронт" Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что уходит из политики, а вернее — приостанавливает свою политическую деятельность. Ее открытое письмо опубликовало издание Le Dauphiné Libéré, и в нем она объясняет свой шаг как личными, так и политическими причинами. Французские СМИ отмечают, что самоустранение младшей Ле Пен от политики свидетельствует о кризисе в националистической партии, обострившемся после поражения во втором туре президентских выборов, состоявшемся 7 мая.

По словам депутата, она намерена больше времени проводить со своей дочерью, а также заняться бизнесом. Впрочем, возвращения к политической карьере в будущем она также не исключает.

"Мне очень не хватало моей маленькой дочери…"

Марион Марешаль-Ле Пен слывет кем-то вроде "вундеркинда" французской политики — несмотря на молодость, она считается одной из наиболее ярких женщин и перспективных политиков в cтране. Прекрасный оратор. С ней связывают будущее "Национального фронта". Внучка основателя партии Жана-Мари Ле Пена и племянница нынешнего ее председателя Марин Ле Пен, она вступила в партию в 18 лет и в 22 года стала самым молодым членом Национального собрания — нижней палаты Национальной ассамблеи.

Сегодня ей 27, и она заявила, что откажется от мандата в совете региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег (РАСА) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в национальный парламент, которые предстоят в июне.

"Мне очень не хватало моей маленькой дочери в эти столь ценные первые для нее годы, а ей ужасно не хватало меня. Очень важно посвятить ей больше времени, — говорит она в своем письме. — Кроме того, я никогда не отказывалась от идеи однажды оставить политику, чтобы заняться чем-то новым. Меня привлекает мир бизнеса, я не прекращала защищать его на протяжении своего мандата и сегодня хочу поработать там".

Еще одной причиной своего решения она назвала политические разногласия с руководством партии — как с председателем "Нацфронта" Марин Ле Пен, так и с ее заместителем Флорианом Филиппо. Конфликт с Филиппо, возглавлявшим избирательный штаб Марин Ле Пен, которого она считает ответственным за неудачную президентскую кампанию своей тети, по мнению французских аналитиков, и стал основной причиной демарша Марион Марешаль-Ле Пен. Вместе с тем ее отказ от участия в предстоящих парламентских выборах может лишить партию значительной части голосов тех избирателей, которые симпатизировали именно ее консервативным взглядам.

Из ультраправых — в национал-консерваторы

Продолжающийся со дня основания в 1972 году 45-летний дрейф "Национального фронта" от ультраправого радикального фланга к консервативному центру тесно связан с метаморфозами политических воззрений в династии Ле Пен.

Основатель партии Жан-Мари Ле Пен изначально позиционировал себя как радикальный националист, не чурающийся антисемитизма, — по сути, он стал продолжателем идеологии коллаборационистского профашистского режима Виши. Сподвижник старшего Ле Пена и генсек партии в 70-е годы Виктор Бартелеми во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистскими оккупантами и даже занимался формированием Легиона французских добровольцев, воевавшего против советских войск.

Нашумевшее скандальное заявление Жана-Мари о том, что газовые камеры были "лишь эпизодом Второй мировой войны", обошлось ему крупным штрафом, а двусмысленное высказывание о певце и киноактере еврейского происхождения Патрике Брюэле стоило членства в партии и вылилось в разрыв с дочерью. В августе 2015 года "Национальный фронт", возглавляемый Марин Ле Пен, исключил его основателя из своих рядов, а он, в свою очередь, заявил, что отрекается от Марин.

Экстремизм деда осудила и внучка, которая резко оценила антисемитские высказывания и заявила о своих принципиальных разногласиях с его взглядами. Французская пресса отчасти связывает ее неприятие антисемитизма с тем, что, как выяснили СМИ в 2013 году, настоящим отцом Марион якобы является журналист Роже Ок, который будто бы много лет был агентом израильской разведки "Моссад" и год пробыл в плену у ливанского движения "Хезболла" (позже он стал послом Франции в Эритрее).

Возмутившись вторжением в свою частную жизнь, Марион Марешаль-Ле Пен, тем не менее, эти сведения не опровергла. Хотя своим "настоящим отцом" она называет отчима — Самюэля Марешаля, в 90-е годы возглавлявшего молодежную организацию "Национального фронта". Ее мать — Ианн, сестра Марин (у Жана-Мари три дочери). С мужем, не интересующимся политикой предпринимателем Матье Декос, она развелась летом 2016 года и теперь сама воспитывает двухлетнюю дочку Олимп.

Такие разные голлисты

Марион отстоит еще дальше от ультраправых радикальных взглядов своего деда, чем ее тетка. За ней закрепилась репутация жесткого консерватора, ратующего за соблюдение национальных традиций. Она против однополых браков, за снижение налогов на малый и средний бизнес, ужесточение условий приобретения и лишения французского гражданства и является противником активного участия своей страны в общеевропейских структурах. По мнению Марион, французские законы должны иметь приоритет над нормативными актами Евросоюза, а Франция должна выйти из Шенгенской зоны и вести самостоятельную внешнюю политику.

В этих ее взглядах много от идеологии голлизма, то есть от позиции наследников политики Шарля де Голля, выступавшего за умеренный изоляционизм Франции в международных делах. Имидж голлистов стремятся приобрести и нынешние руководители "Национального фронта" — во всяком случае, именно в этом направлении действует Флориан Филиппо, которого Марин Ле Пен назначила ответственным за выработку новой стратегии партии. Тем не менее он остается основным оппонентом Марион, главным образом из-за которого она отошла от дел.

Парадоксальным образом ее оценки проигрыша "Нацфронта" во втором туре президентских выборов в чем-то совпали с оценками ее деда Жана-Мари, который считает, что на предвыборных дебатах Марин Ле Пен должна была больше говорить о проблемах массовой иммиграции, и в том, что ее позиции в этом вопросе были заметно размыты, обвиняет Филиппо. Марион также считает, что ответственность за поражение партии несет глава избирательного штаба. Кроме того, она обвиняет его в "ползучей якобинизации" "Нацфронта", который Филиппо стремится превратить в очень жесткую политическую организацию с центральной вертикалью.

Не все потеряно

По убеждению Марион Марешаль-Ле Пен, ее тетя Марин во главе партии слишком увлекается политическими аспектами борьбы, тогда как "Нацфронту" следовало бы сосредоточиться на иных базовых ценностях — либеральных, консервативных, католических и семейных, пишет Le Figaro. Это позволило бы ему расширить круг своих избирателей, привлекая их как слева, так и справа.

Однако главным поводом для разногласий между ними остается роль в партии Флориана Филиппо: Марион не устраивает, что Марин всецело доверяет ему. Кроме того, она вместе с другими членами верхушки партии выразила неудовольствие тем фактом, что Марин Ле Пен отказала им в телевизионных выступлениях, предпочтя направить в студии людей из своего непосредственного окружения.

Тем временем о необходимости коренного реформирования "Национального фронта" после поражения на выборах заговорили и сами его руководители. По словам Марин Ле Пен, партия "как минимум должна сменить название". Кроме того, изменится ее структура — лидеры надеются, что она станет "профессиональной" и, кроме ядра из постоянных собственных избирателей, будет иметь и более широкий круг сторонников из других правых политических сил.

Сегодня в Национальном собрании лишь два депутата представляют "Национальный фронт" (в том числе Марион Марешаль-Ле Пен). После президентских выборов Марин Ле Пен надеется получить в нижней палате не менее 40 мест и создать собственную парламентскую фракцию.

Марион в этих выборах участвовать не будет. Однако, как утверждает радиокомпания RFI, она вполне может считаться не побежденной, а победительницей, поскольку поражение Марин Ле Пен лишь усиливает ее позиции. И совсем не исключено, что к следующим парламентским выборам 2022 года она может вернуться в большую политику "на белом коне" — особенно если реформы в партии действительно окажутся успешными.