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В мире

Племянница Марин Ле Пен объяснила уход из политики личными причинами

21:3709.05.2017
(обновлено: 21:49 09.05.2017)
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© AFP 2017 / Anne-Christine Poujuolat Марион Марешаль Ле Пен. Архивное фотоМарион Марешаль Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujuolat

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости. Самый молодой депутат в истории Национального собрания (нижняя палата французского парламента), один из ярчайших представителей партии "Национальный фронт", 27-летняя Марион Марешаль-Ле Пен объяснила личными причинами свое решение об уходе из политики.

Марион Марешаль-Ле Пен. Архивное фото
© AP Photo / Claude Paris
СМИ узнали, что племянница Марин Ле Пен уходит из политики

Во вторник стало известно, что Марешаль-Ле Пен откажется от своего мандата в совете региона Прованс-Альпы-Лазурный берег (PACA) и не будет переизбираться в Нацсобрание на предстоящих в июне парламентских выборах.

"Мне очень не хватало моей маленькой дочери (двухлетней Олимп) в эти столь ценные первые для нее годы, а ей ужасно не хватало меня. Очень важно посвятить ей больше времени", — приводит издание Dauphine Libere слова из письма Марешаль-Ле Пен.

"Кроме того, я никогда не отказывалась от идеи однажды оставить политику, чтобы заняться чем-то новым. Меня привлекает мир бизнеса, я не прекращала защищать его на протяжении своего мандата и сегодня хочу поработать там", — сказала она, отметив, что если стала хорошим политическим лидером, то способна добиться успеха и в других сферах.

Марешаль-Ле Пен также выразила мнение, что прошло время политиков, которые на протяжении десятилетий всеми силами цепляются за свой мандат. "Если мы хотим вернуть политике достоинство, нужно показать французам, что есть свободные и бескорыстные выборные деятели, которые не намерены во что бы то ни стало держаться за свой статус и привилегии", — заявила депутат.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
Депутат Нацфронта назвал одну из предвыборных ошибок Ле Пен
Она отметила, что не намерена полностью попрощаться с политикой. "Любовь к моей стране глубоко в моем сердце, и я никогда буду равнодушной к страданиям моих соотечественников", — сказала Марешаль-Ле Пен в письме, полный текст которого будет опубликован в среду.

Внучка основателя партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена и племянница нынешнего лидера Нацфронта Марин Ле Пен, Марешаль-Ле Пен за несколько лет добилась серьезного успеха на политическом поприще. В 2012 году в возрасте 22 лет и шести месяцев она стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания, одержав победу на выборах в избирательном округе Воклюз. Кроме нее от Нацфронта удалось избраться лишь одному депутату — Жильберу Коллару.

В 2015 году Марешаль-Ле Пен возглавляла избирательный список Нацфронта на региональных выборах в PACA, в первом туре одержала верх, обойдя политического тяжеловеса, мэра Ниццы Кристиана Эстрози, возглавлявшего список "Республиканцев", однако во втором туре в упорной борьбе все же уступила градоначальнику, которого поддержали практически все прочие партии. В региональном совете возглавила фракцию оппозиции.

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