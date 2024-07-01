https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956549035.html

"Национальное объединение" победило в первом туре выборов во Франции

"Национальное объединение" победило в первом туре выборов во Франции - РИА Новости, 01.07.2024

"Национальное объединение" победило в первом туре выборов во Франции

Правое "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов, сообщает газета... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:33

2024-07-01T08:33

2024-07-01T12:12

франция

парламентские выборы во франции — 2024

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Правое "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов, сообщает газета Parisien со ссылкой на данные МВД страны."Нацобъединение" и его союзники получили 33,4% голосов", — пишет газета.Второе место заняла коалиция левых "Новый народный фронт" с 27,98%, на третьем — коалиция президента Эммануэля Макрона, набравшая 20,76% голосов. Четвертые — "Республиканцы" с 6,56%, на другие политические силы пришлось 3,67%.По результатам первого тура парламентских выборов не распределена даже пятая часть от общего числа мандатов.От "Нацобъединения" избрались 39 депутатов, от "Нового народного фронта" — 32 депутата, от коалиции Макрона — два депутата, от "Республиканцев" — один депутат, от других партий — два депутата. Общее число мест в парламенте — 577, для большинства партии необходимо 289 депутатов.Для победы в первом туре кандидатам требовалось набрать более 50%, при этом число голосов должно составлять минимум 25% от общего количества зарегистрированных в округе избирателей. Избранию некоторых депутатов в первом туре способствовала высокая явка на выборах во Франции. Остальным кандидатам, которые не преодолели порог в 50%, предстоит участвовать во втором туре.Явка составила 66,71%.Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.Второй тур состоится 7 июля.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки. После роспуска парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, парламентские выборы во франции — 2024, в мире