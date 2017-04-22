Пять месье, одна мадам: кандидаты в президенты Франции и их программы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. На предстоящих 23 апреля президентских выборах во Франции за высший пост будут бороться одиннадцать претендентов, но на поддержку избирателя могут рассчитывать только шестеро из них. Кандидаты представляют полярные части политического спектра. Во время предвыборных дебатов политики кардинально расходились во мнениях по таким вопросам, как миграция, отношения с Россией, бюджетная экономия, исламский терроризм и политическое наследие непопулярного президента-социалиста Франсуа Олланда.

Эммануэль Макрон, неблагодарный бывший министр Олланда

Бывший министр экономики в администрации Олланда Эммануэль Макрон выступает на выборах как кандидат левого центра (себя он считает одновременно и левым, и правым). Разорвавший отношения с президентом политик тем не менее выступает за сохранение основных направлений его политики. Обновление для Франции, по мнению Макрона, должно прийти через кадры: в своем будущем правительстве он не хочет видеть ни одного из министров нынешнего кабинета. Зато программные меры Макрона мало отличаются от тех, которые проводит в жизнь Олланд. Как и его бывший шеф, экс-министр выступает за сохранение 35-часовой рабочей недели, рост занятости в сфере образования, бюджетную экономию и трудовую реформу. Умеренный центрист Макрон — горячий сторонник европейской интеграции, а также согласованной с Германией жесткой политики по отношению к России. Предвыборные опросы дают Макрону от 20 до 25% голосов.

Марин Ле Пен, кандидат "нулевой миграции"

Кандидат ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен пользуется такой же поддержкой, как и Макрон — от 20 до 25% голосов. Программа Ле Пен — полная противоположность предложениям Макрона. В планах националистки — не только сближение с Россией и жесткие меры по отношению к радикальному исламу во Франции, но и вывод страны из Европейского союза. На одном из последних предвыборных мероприятий в апреле этого года Ле Пен добилась того, чтобы за ее спиной был спущен европейский флаг. Экономическая программа главы "Нацфронта" похожа на предложения левых: противница бюджетной экономии, Ле Пен осуждает трудовую реформу и призывает к снижению пенсионного возраста.

Кандидат от правых партий и центра Франсуа Фийон борется за поддержку части электората националистов. Как и Ле Пен, он призывает положить конец проповеди радикальных имамов и "победить исламский тоталитаризм" — так называется написанная Фийоном книга. В том, что касается внешней политики, Фийон разделяет точку зрения Марин Ле Пен на Россию, хотя и придерживается в отношении нашей страны более умеренных взглядов.

Настоящая линия разделения между правым и ультраправым кандидатами пролегает в области экономики: Фийон — убежденный сторонник бюджетной экономии. Тогда как Макрон призывает снизить траты на 60 миллиардов евро, у Фийона эта цифра достигает ста миллиардов. Сто тысяч мест в бюджетной сфере, в случае прихода кандидата к власти, будут сокращены. Поддержку программе "затягивания поясов" оказывают 18-20% избирателей.

Жан-Люк Меланшон, последняя надежда французских коммунистов

Представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон — практически во всем полная противоположность Фийону. Поддержанный коммунистической партией кандидат предлагает не экономить, а, наоборот, тратить больше. В случае прихода Меланшона к власти минимальный размер оплаты труда будет увеличен, а работники смогут рассчитывать на дополнительную неделю отпуска. В том, что касается трудовой реформы и повышения пенсионного возраста, Меланшону не о чем спорить с Марин Ле Пен.

Как это ни удивительно, взгляды обоих политиков на международные проблемы не далеки друг от друга. Крайне левый и крайне правая согласны в том, что Франции следует восстановить отношения с Россией, дистанцироваться от НАТО и не поддерживать Вашингтон в ходе сирийской войны. До самого конца предвыборной кампании Меланшон упоминал также выход Франции из ЕС в случае своего прихода к власти. Однако подвергнутый критике за чрезмерное сближение с националистами, он заявил, что намерен сохранить Пятую республику в Евросоюзе. Поддержку программе Меланшона оказывают 17-18% избирателей.

Бенуа Амон, принципиальный противник Кремля

© REUTERS / Lionel Bonaventure/Pool Бывший министр образования Франции, кандидат в президенты страны от правящей Соцпартии Бенуа Амон на теледебатах © REUTERS / Lionel Bonaventure/Pool Бывший министр образования Франции, кандидат в президенты страны от правящей Соцпартии Бенуа Амон на теледебатах

Кандидат от системных левых — социалист Бенуа Амон — главный проигравший в этой предвыборной кампании. Политик, начинавший в группе лидеров, подходит к первому туру аутсайдером с рейтингом около 9%. Сторонник многих из идей Меланшона, Амон обещал совместить их с тесной интеграцией в ЕС. Однако дискредитация Евросоюза в глазах многих избирателей сделала предложения Амона непривлекательными. Пытаясь переубедить избирателей Меланшона, Амон критиковал его внешнеполитическую программу, отношение к Сирийской войне и особенно сближение с Россией. Однако использование антироссийской карты не принесло Бенуа Амону успеха.

Николя Дюпон-Эньян, кандидат правых, разочаровавшихся во всем

© AP Photo / Thomas Samson, Pool Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян © AP Photo / Thomas Samson, Pool Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян

Завершает большую шестерку французской политики кандидат от движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Близкий по своим взглядам к Фийону, этот политик критикует системных правых за неисполнение своих обещаний. Дюпон-Эньян, сторонник сближения с Россией и голосовавший за отмену антироссийских санкций в 2016 году, выступает за "золотую середину" с Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен. Поддержку ему оказывают правые, разочаровавшиеся в обоих своих главных лидерах, — около 4% избирателей.

Выбор не предопределен

Притом что Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен выглядят явными лидерами гонки, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон не готовы сдаваться: оба политика сохраняют шансы на прохождение во второй тур. Интрига французских выборов закручивается все сильнее, с учетом того, что последние дни перед голосованием отмечены нападениями террористов. На нынешней неделе власти Франции обезвредили исламистскую группировку, планировавшую теракт в день выборов в Марселе. Жертвой нападения мог оказаться один из кандидатов — Франсуа Фийон.

Вечером 20 апреля неизвестные преступники открыли огонь по полицейским на Елисейских полях. Жертвами нападения стали два хранителя правопорядка. Возобновление террористических актов во Франции ставит в тупик социологов, смешивая карты перед самым завершением первого этапа выборов.